„Sturm der Liebe“ begrüßt gleich vier Neuzugänge

Im November erhält „Sturm der Liebe“ ganze vier neue Schauspieler in neuen Rollen. Schon diese Woche Freitag geht es los.

„Sturm der Liebe“ ist hierzulande wohl mit Abstand die beliebteste Telenovela. Aber nicht nur im deutschen Fernsehen. In Italien wird „Tempesta d’amore“ sogar abends zur Primetime im TV gesendet. „Sturm der Liebe“ ist tatsächlich das erfolgreichste Format seiner Art in ganz Europa. Kein Wunder also, dass noch lange nicht die letzte Staffel erreicht ist und demnach immer wieder neue Figuren an den Fürstenhof kommen und neue Schauspieler sich dem Ensemble anschließen. Jetzt im November gibt es insgesamt gleich vier Neuzugänge. „Sturm der Liebe“ läuft immer montags bis freitags um 15.10 Uhr im Ersten.

Eine neue Saalfeld bei „Sturm der Liebe“

© ARD / WDR / Christof Arnold – Katja (Isabell Stern, r.) und Markus (Timo Ben Schöfer, l.) wollen zu einer besonderen Ausstellung, aber es sind keine Karten mehr zu bekommen

Ab Folge 4138 (voraussichtlicher Sendetermin: Freitag, der 3. November) ist Isabell Stern als Katja Neubach erstmals bei „Sturm der Liebe“ zu sehen. Katja ist eine geborene Saalfeld und übernimmt im Fürstenhof den Job der Sommelière. Ursprünglich wollte sie in Bichlheim Urlaub machen und sich von der Trennung ihres Mannes erholen. Doch als Werner Saalfeld ihr die Stelle als Sommelière anbietet, kann die Weinkennerin nicht ablehnen. Am Fürstenhof fühlt sie sich gleich wohl. Trotz der immer noch an ihr zehrenden Scheidung, glaubt Katja an die große Liebe. Ausgerechnet Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) läuft ihr als einer der ersten über den Weg und die beiden finden sich direkt sympathisch. Allerdings steht ihre Liebe unter keinem guten Stern …

Philipp, der durchtriebene Narzisst

Neben Katja wird auch Philipp Brandes nach Bichlheim kommen. Der charmante Schulfreund von Noah Schwarzbach wird ab Folge 4140 (voraussichtlicher Sendetermin: Dienstag, der 7. November) von Robin Schick gespielt. Philipp ist ehrgeizig, durchtrieben und sucht die Anerkennung seiner Mitmenschen – besonders die seines Ziehvaters Markus Schwarzbach. Aufgewachsen ist Philipp in bescheidenen Verhältnissen, die er für immer hinter sich lassen möchte. Auf Markus‘ Rat hin hat Philipp BWL studiert und seitdem einen gutbezahlten Job ausgeübt. Doch dies reicht ihm nicht. Als er zum Fürstenhof kommt, sieht er die Chance, an das Erbe seiner Großtante Wilma zu kommen…

Die gutherzige Ana gerät in den „Sturm der Liebe“

© ARD / WDR / Christof Arnold – Ana (Soluna-Delta Kokol, r.) trifft Philipp (Robin Schick, l.) nach vielen Jahren wieder und verliebt sich erneut

Soluna-Delta Kokol stößt zum Cast ab Folge 4143 (voraussichtlicher Sendetermin: Freitag, der 10. November) dazu und wird die Rolle der Ana Alves übernehmen. Ana kommt nach einem schweren Reitunfall samt ihrem Pferd Apollo nach Bichlheim, um ihre Mutter Nicole zu besuchen. Am Fürstenhof möchte sie sich etwas dazuverdienen, um die kostspielige Operation ihres Pferdes finanzieren zu können. Außerdem möchte sie die Beziehung zu ihrer Mutter verbessern. Mit ihrer aufgeschlossenen, warmherzigen und selbstironischen Art knüpft Ana schnell neue Verbindungen. Diese Eigenschaften machen sie allerdings zu einem leichten Ziel für Lügner.

Tierarzt Doktor Vincent Ritter kannte nie seinen Vater

Der letzte Neuzugang für November ist Martin Walde, der sich ab Folge 4152 (voraussichtlicher Sendetermin: Donnerstag, der 23. November) als Vincent Ritter um die Tiere in Bichlheim kümmert. Als Tierarzt sorgt er sich aber nicht nur um Hunde, Katzen und Pferde, sondern auch um das Wohl der Menschen in seinem Leben. Und was für ein Zufall: An seinem neuen Wohnort lernt der Veterinär endlich seinen Vater kennen, den er ursprünglich nie treffen wollte – und mit dem er prompt aneinander gerät.