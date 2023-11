Mitteldeutsche HiFi-Tage am 4. und 5. November

Anzeige

Die HiFi-Tage stehen vor der Tür: Mitteldeutschlands Vorzeige-Event in Sachen Sound verspricht auch 2023 wieder zwei Tage pures Hörerlebnis für Fans und Family.

Das erste November-Wochenende steht ganz im Zeichen des guten Sounds. Denn Leipzig wird erneut zum Treffpunkt der mitteldeutschen HiFi-Community, um die neusten Lautsprecher, Kopfhörer und Abspielgeräte endlich einmal wieder live erleben zu können.

Wer also nach einer klangvollen Erweiterung seiner heimischen Musikanlage sucht, High-End Sound einmal direkt erleben will oder sich mit Gleichgesinnten austauschen möchte, hat im Rahmen der Mitteldeutschen HiFi-Tage am Samstag und Sonntag auf insgesamt vier Etagen der Alten Handelsdruckerei ausreichend Gelegenheit.

„Die Mitteldeutschen HiFi-Tage sind nicht nur eine Messe, sondern ein Erlebnis für alle, die Musik und Sound in höchster Qualität schätzen“, so Manfred Keim vom Veranstalter UNI-HIFI. „Wir sind stolz darauf, Jahr für Jahr eine Plattform zu bieten, auf der Technik-Enthusiasten, Familien und Fachleute zusammenkommen, um die neuesten Innovationen in der HiFi-Welt zu entdecken und sich auszutauschen. Es ist unser Ziel, das Bewusstsein für hochwertigen Sound in der Region weiter zu fördern und ein unvergessliches Event für alle Beteiligten zu schaffen.“

2023 der Spitzenreiter unter den mitteldeutschen HiFi-Messen

Seit 2016 legen die Mitteldeutschen HiFi-Tage den Fokus auf das einzigartige Hörerlebnis. Über die Jahre hinweg wurde der Veranstaltungsort stetig akustisch verfeinert, um den Klang in seiner reinsten Form zu präsentieren und selbst feinste Nuancen erlebbar zu machen. Dieses Engagement hat den Mitteldeutschen HiFi-Tagen zu einem festen Platz in der gesamten HiFi-Landschaft und jährlich tausenden Besuchern aus dem In- und Ausland verholfen.

Ein weiterer Pluspunkt: Die Messe ist für alle Besucher kostenfrei. Ob HiFi-Fachmann, Händler, Familie oder Musikbegeisterte aller Altersklassen – hier ist für jeden etwas dabei. Das umfangreiche Produktangebot reicht von modernen digitalen Musikquellen und Streaming, über klassische Plattenspieler bis hin zu Vorverstärkern, Endverstärkern und High-End Lautsprechersystemen. Selbst kleinere Komponenten wie Stecker, Kabel und Akustik-Absorber sind vertreten.

Wann?

Sa. 4. November 2023, 10:00 – 18:00 Uhr

So. 5. November 2023, 10:00 – 16:00 Uhr

Wo?

Alte Handelsdruckerei zu Leipzig

Oststraße 40-44

04317 Leipzig

