TV-Quoten 2023: Das ist die meistgesehene Sport-Sendung

Bei der TV-Bilanz des Jahres ist die Fußball-Nationalmannschaft der Männer wieder nicht die Nummer eins im Sport. Ein anderes Team liegt vorne.

Zum zweiten Mal in Serie ist ein Spiel der deutschen Fußballerinnen bei den am meisten gesehenen Sportsendungen die Nummer eins. 10,374 Millionen Menschen sahen während der Weltmeisterschaft am 30. Juli das Spiel der DFB-Auswahl gegen Kolumbien live in der ARD.

Die zweitmeisten TV-Zuschauer hatte das Fußball-Länderspiel der Männer zwischen Deutschland und Frankreich. Beim einmaligen Trainer-Einsatz von Rudi Völler hatten am 12. September 10,369 Millionen das Erste eingeschaltet.

TV-Quoten: Fußballerinnen verteidigen ihren Titel

Bereits im Vorjahr waren die deutschen Frauen die Nummer eins im Quoten-Ranking – damals noch mit deutlich mehr Zuschauern. 17,952 Millionen Menschen hatten am 31. Juli 2022 das EM-Finale im Ersten gesehen. Der Unterschied: Das WM-Spiel in diesem Sommer in Sydney wurde zur deutschen Mittagszeit angepfiffen und war im Gegensatz zum EM-Endspiel 2022 nur eine Vorrundenpartie.

