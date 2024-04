UHD-Highlights im April bei HD+: Europa League, „Galileo X-Plorer“ und mehr

Als Highlights in UHD für den April bei HD+ gibt es eine Mischung aus Sport, Dokus und Krimis. Die Tanzshow „Let’s Dance“ ist auch noch nicht zu Ende.

Auch diesen Monat geht es weiter mit „Let’s Dance“. Immer freitags tanzen Prominente gemeinsam mit ihren Profipartnerinnen und Profipartnern um die Gunst der Jury und des Publikums. Da die aktuelle Staffel bereits seit Februar läuft, wird es in Bezug auf den Sieg bei der Show langsam ernst. Wer schafft es, bis zum Ende die Dreier-Jury um Joachim Llambi zu überzeugen. Die Sendung läuft jeden Freitag um 20:15 Uhr bei RTL UHD. Im Anschluss präsentiert Frauke Ludowig weiterhin mit „Exclusiv Spezial – Let’s Dance“ (ebenfalls auf RTL UHD) einen sogenannten Blick hinter die Kulissen mit Einblicken auch hinter die Bühne.

Bereits am gestrigen Dienstag lief der erste Teil der bisher zweiteiligen Krimi-Serie „Sonderlage – Ein Hamburg-Krimi“, die Polizeiarbeit in Ausnahmesituationen darstellen will. Die zweite Folge läuft am 09.04. um 20.15 Uhr auf RTL UHD. Dazu werden die ersten beiden Staffeln von „Das 1%-Quiz – Wie clever ist Deutschland?“ jeden Samstag um 18:00 Uhr in SAT.1 UHD auf ProSiebenSat.1 UHD wiederholt. Als Sporthighlight des Monats April bietet HD+ das Viertelfinalhinspiel in der Europa League zwischen Bayer Leverkusen und West Ham United am 11.04. um 21.00 Uhr auf RTL UHD.

Mysteriöse Rätsel in den USA und Camping in Australien in UHD bei HD+

Faszinierenden Rätsel Nordamerikas möchten Galileo-Reporterin Claire Oelkers und das X-Plorer-Team lösen. Hierzu reisen sie quer durch die Vereinigten Staaten nach West Virginia, Boston, Michigan, Pennsylvania und Chicago – immer auf der Suche nach mysteriösen Orten und möglichen Erklärungen. Am 07.04. läuft „Galileo X-Plorer: Die größten Rätsel der USA“ auf ProSieben UHD. In „Abenteuer Leben am Sonntag: Campingtrip Sydney“ reist Reporter Raphael Lauer mit dem Wohnmobil durch Australien und will zwischen Outback und Surferstränden überprüfen, ob eine solche Reise auch für durchschnittliche Reisende erschwinglich sein kann. Die Folge läuft am 21.04. um 22:30 Uhr bei Kabel Eins UHD auf ProSiebenSat.1 UHD.