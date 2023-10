ZDF-Montagskino heute mit Action-Thriller „Black and Blue“

Anzeige

Bei der aktuellen „Adrenalin“-Reihe im ZDF-Montagskino steht heute der Action-Thriller „Black and Blue“ mit „James Bond“-Schauspielerin Naomi Harris auf dem Programm.

Das ZDF zeigt heute im Rahmen der „Adrenalin“-Montagskino-Reihe den Film „Black and Blue“ von Deon Taylor. Im Mittelpunkt des Action-Thrillers von 2019 steht die Polizistin Alicia West. Gespielt wird Alicia von Naomi Harris, die seit „Skyfall“ die Rolle der Moneypenny bei „James Bond“ übernimmt.

„Black and Blue“ (2019) – die Handlung

Als schwarze Frau hat Alicia es in der überwiegend weißen und männlich besetzten Polizei in New Orleans eh schon nicht leicht. Doch dann wird sie Zeugin eines Mordes an einem Drogendealer durch korrupte Polizisten. Ihre Bodycam hat den Vorfall aufgezeichnet – und ihre Kollegen setzen alles daran, die Zeugin und das Beweismaterial zu vernichten. Die Polizei, dein Freund und Helfer? In diesem Fall Fehlanzeige. Und zu allem Überfluss hängen die eigentlichen Täter Alicia den Mord an. Da das Opfer der Neffe eines Drogenbosses war, ist auch bald die Unterwelt auf Alicias Fersen.

Eine Übersicht aller Filme aus der aktuellen „Adrenalin“-Reihe beim ZDF-Montagskino bietet dieser DF-Artikel. Die Filme sind zum Teil im Anschluss an die TV-Ausstrahlung, unterschiedlich lang, in der Mediathek abrufbar. Bei „Black and Blue“ ist das jedoch nicht der Fall.

