„Zurück in die Zukunft“: Alle drei Teile heute im Free-TV

Um 20.15 Uhr startet ZDFneo am heutigen Freitag (5. Januar) seinen Filmmarathon mit „Zurück in die Zukunft„. In dem berühmten Science-Fiction-Film von Robert Zemeckis aus dem Jahr 1985 reisen Marty McFly (Michael J. Fox) und sein Kumpel Doc Brown (Christopher Lloyd) in der Zeit zurück und müssen dort dafür sorgen, dass sich Martys Eltern künftig verlieben werden.

Szene aus „Zurück in die Zukunft II“ Foto: ZDF/ Ralph Bahnsen Nelson

„Zurück in die Zukunft I-III“ heute bei ZDFneo

Im Anschluss geht es um 22 Uhr weiter mit „Zurück in die Zukunft II“, in dem eine folgenschwere Zeitreise vom Jahr 1985 in das Jahr 2015 ansteht, nach der wiederum die Gegenwart völlig aus den Fugen gerät. Abgerundet wird der Kultfilmabend bei ZDFneo heute mit „Zurück in die Zukunft III“ aus dem Jahr 1990 um 23.45 Uhr. Im Abschluss der Trilogie führt die Zeitreise zurück in den Wilden Westen.

Quelle: ZDF

