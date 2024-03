Fußball fasziniert auf dem Platz und der Konsole 

Nicht nur auf dem Rasen, sondern auch im heimischen Wohnzimmer sind Fans weltweit fasziniert. Zwei Teams, elf Spieler pro Team und ein Ball. Kaum eine Sportart verbindet Menschen überall auf der Welt.

Fußball kennt keine Ländergrenzen oder Sprachbarrieren. Zweifelsohne kann keine andere Sportart so viele Menschen zusammenbringen, wie es Fußball kann. Talentierte Menschen, ganz gleich ihrer Herkunft, ethnischen Zugehörigkeit, arme wie auch reiche Leute, bekommen durch den Sport mit dem Ball gleiche Chancen. Doch wer steht über den ganzen Teams, wer reguliert und organisiert Matches weltweit? Und warum macht es Sinn, sich FIFA Coins zu kaufen, wenn man bei FIFA bzw. dem jetzigen „FC24“ auf der Konsole weiterkommen will?

Die FIFA als Dachverband – die größte Fußball Organisation kurz vorgestellt

Die FIFA (Fédération Internationale de Football Association) ist der international agierende Dachverband für Fußball. Sie übernimmt die Organisation und Regulierung des Fußballsports weltweit. Gegründet wurde die FIFA im Jahr 1904. Der FIFA-Hauptsitz befindet sich in Zürich in der Schweiz. Zunächst umfassten die Gründungsmitglieder nur Menschen und Länder aus Europa.

Dies hat sich im Laufe der Jahre jedoch geändert. Mittlerweile sind Mitglieder aus allen Ecken der Erde im FIFA-Dachverband anzutreffen. Im Jahre 1909 kamen nämlich auch Länder aus dem nicht-europäischen Raum hinzu. Als Erstes schloss sich Südafrika an. Danach kam 1912 Argentinien hinzu. Bis 1921 zählte die FIFA (auch durch die Schwierigkeiten des Ersten Weltkrieges) nur 20 Mitgliedsstaaten. Nachdem Julies Rimet jedoch den Vorstand übernahm, konnten schon 85 Mitgliedsstaaten verbucht werden.

Erste Fußball-WM in Uruguay

Im Jahre 1930 veranstaltete die FIFA ihr erstes großes Turnier. Die erste Weltmeisterschaft wurde in Uruguay abgehalten. Mittlerweile sind mehr als 211 Nationen Mitglied der FIFA und es wurden mehr als 22 Fußball-Weltmeisterschaften abgehalten. Die letzte WM fand im arabischen Golfstaat Katar statt und war zurecht mehr als umstritten. Als Sieger des Turniers konnte Argentinien gefeiert werden. Dies war damit der dritte Sieg des südamerikanischen Landes.

Die Hauptaufgaben der FIFA

Zu den Aufgaben der FIFA gehören:

Organisierung von internationalen Wettbewerben und Turnieren. Sie ist verantwortlich für die Organisation von prestigeträchtigen Turnieren wie der FIFA-Weltmeisterschaft, der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft und den verschiedenen Kontinentalmeisterschaften.

Regulierung des Fußballsports, indem sie die Regeln des Fußballsports festlegt. Diese werden im offiziellen Regelwerk festgehalten und finden internationale Beachtung. Zudem arbeitet die FIFA eng mit den nationalen Fußballverbänden zusammen.

Sie trifft Regulierungen von Transfers und Spieleragenten. So stellt sie beispielsweise Regeln bezüglich des Transfers für Spieler auf und verfasst Leitlinien für Spieleragenten.

Wahrung der Interessen aller Fußballer und Clubs weltweit

So hat die FIFA ihren Sprung ins heimische Wohnzimmer geschafft

Die FIFA ist neben dem Olympischen Komitee wohl eine der einflussreichsten Sportorganisationen der Welt. Sie spielt eine maßgebliche Rolle bei der Förderung und Verbreitung des Fußballsports in allen Ecken der Erde.

Doch nicht nur das. Bis zum letzten Jahr war „FIFA“ auch als geniales Spiel auf Xbox, Playstation und Co. bekannt, welches jedes Jahr mehr Spieler in seinen Bann zieht. Große und kleine Fußballfans haben mithilfe dieses nun in „FC24“ umbenannten Games die Möglichkeit, ganz in das Geschehen rund um den Sport mit dem Ball einzutauchen. Spieler können mit „FC24“ im Stil der FIFA Talente suchen, finden und fördern, Spieler einkaufen und großartige Teams aufbauen. Verschiedene Spiel- und Trainingsmodi machen das Game abwechslungsreich und interessant.

Doch ganz wie im echten Leben ist die Beschaffung der nötigen finanziellen Mittel auch im Spiel ziemlich anstrengend. Wer jedoch ein gutes Team zusammenstellen will, hat die Möglichkeit, FIFA Coins kaufen zu können, anstatt sie langwierig durch Leistungen zu verdienen. Starten Sie mit unserer Hilfe in Ihrem Lieblingsspiel direkt durch und machen Sie Ihr Team zum besten FIFA-Team! Die Glanzleistung, die EA Sports mit ihrem bekannten Spiel FIFA jedes Jahr in Neuauflage bringt, bietet authentisches WM-Feeling für die eigenen vier Wände.