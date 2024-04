„The Crow“ kehrt als Neuverfilmung zurück ins Kino

„The Crow“ ist Anfang der 1990er vor allem wegen des tragischen Unfalltodes des damaligen Hauptdarstellers Brandon Lee in Erinnerung. Jetzt steht die Neuverfilmung mit Bill Skarsgård in der Hauptrolle in den Startlöchern.

In „The Crow“ geht es um einen grausamen Mord und die von Rache getriebene Rückkehr ins Leben. Bill Skarsgård („Es“, „John Wick: Kapitel 4“) bringt die ikonische Figur des dunklen Rächers Eric Draven zurück auf die große Leinwand. Als Dravens große Liebe Shelly Webster ist Sängerin FKA twigs zu sehen. Regisseur Rupert Sanders („Ghost in the Shell“, „Snow White & The Huntsman“) hat mit „The Crow“ eine moderne filmische Neuinterpretation des Kult-Stoffs der Graphic Novel von James O’Barr erschaffen.

Es war einer der tragischen Hollywood-Tode der 1990er Jahre. Bei den Dreharbeiten zu „The Crow“ im Jahre 1993 wurde Hauptdarsteller Brandon Lee (Sohn von Bruce Lee) von seinem Schauspielkollegen Michael Massee erschossen. Die Waffe, die während dieses Drehs verwendet wurde, war versehentlich noch mit scharfer Muniton geladen. Auf tragische Weise wurde „The Crow“ nach seiner Kinoveröffentlichung 1994 so zum Kultfilm. Nun, nach 30 Jahren, steht der Kinostart der Neuverfilmung kurz bevor. Am 23. August soll die US-Premiere stattfinden. Der deutsche Kinostart steht am 12. September an. Den Vertrieb hierzulande übernehmen die Leonine Studios.

Die „The Crow“-Neuverfilmung hat einen steinigen Weg hinter sich

©2022 Yellow Flower LLC. – Ein grausamer Mord steht am Anfang eines brutalen Rachefeldzuges

Im neuen „The Crow“-Film geht es wieder um Eric Draven (Bill Skarsgård) und seine Freundin Shelly Webster (FKA twigs), die von den Dämonen ihrer dunklen Vergangenheit eingeholt und brutal ermordet werden. Durch eine alte Legende ins Leben zurückgeholt, begibt sich Eric als düsterer, zwischen der Welt der Toten und der Lebenden wandelnder Rächer auf die unbarmherzige Jagd nach den Mördern.

Seit 2008 wird an der Neuverfilmung zu „The Crow“ gearbeitet. 2010 war Mark Wahlberg („Uncharted“) im Gespräch für die Hauptrolle, lehnte aber ab. Ebenso auf der Kandidatenliste standen für einige Zeit Channing Tatum und Ryan Gossling. Sogar Musiklegende Nick Cave arbeitete am Drehbuch mit. Erst ab 2020 manifestierte sich die heutige Neuverfilmung mit Bill Skarsgård in der Hauptrolle heraus.