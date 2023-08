Aktuelle Streaming-Tipps im Überblick: Neue Sci-Fi-Serien und mehr

Anzeige

Eindringlinge, Alpha-Männchen, eine Dystopie aus Belgien und den Niederlanden sowie Kidnapper: Die Streaming-Tipps der Woche.

Anzeige

Einige Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

Invasiv: Die Science-Fiction-Serie „Infiltration“ verfolgt eine Invasion von Außerirdischen aus der Perspektive verschiedener Menschen auf der ganzen Welt. Nun geht sie in die zweite Staffel. Die Handlung setzt nur wenige Monate nach den Ereignissen der ersten Staffel ein: Die Außerirdischen verstärken ihre Angriffe gegen die Menschen und es herrscht offener Krieg. In der Serie spielen Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Billy Barratt, Azhy Robertson und Tara Moayedi. Ab 23. August bei AppleTV+ zu streamen.

Near Future: Das mythische Arkadien ist eigentlich das Paradies auf Erden. Beim fiktiven Stadtstaat namens „Arcadia“ in der gleichnamigen belgisch-niederländischen Serie ist es jedoch ein Überwachungsstaat. „Der Algorithmus berechnet den Bürgerscore auf Basis von IQ, Ausbildung, Lohn, Gesundheit, Gewicht, Fitness, gesellschaftlichem Beitrag und Einhaltung der Gesetze von Arcadia“, referiert eine Hauptfigur. Die ARD hat die Dystopie über eine Gesellschaft, in der Bürger totalitär per Chip unter der Haut in wertvoll und weniger wertvoll unterteilt werden, jetzt ins Programm genommen. Die spannende Serie bedient den Near-Future-Trend und ist trotzdem ein bisschen versteckt: in der ARD-Mediathek und beim Sender One.

Luz (Lynn Van Royen) in „Arcadia“ bei der Arbeit. © WDR/jonnydepony

Neue Streaming-Serie mit „Game of Thrones“-Star

Es geht um alles: Der gewiefte Staatsanwalt Chuck Rhoades und der brillante, ehrgeizige Hedgefonds-König Bobby „Axe“ Axelrod sind auf einem gefährlichen Kollisionskurs. Hier setzt jeder sein ganzes Können, seine Macht und seinen Einfluss ein, um den anderen auszumanövrieren. Die Dramaserie „Billions“ läuft jetzt bei Paramount+ – mit dabei sind Paul Giamatti („The Illusionist“) und Damian Lewis („Once Upon a Time in Hollywood“).

Entlaufen: Der aus zahlreichen Romanen bekannte Detective Jack Caffery (Ukweli Roach) hat einen neuen Fall. Im Halsband eines entlaufenen Hundes steckt ein Zettel mit einem ominösen Hilferuf. Der Hund gehört einer wohlhabenden Familie, die von zwei sadistischen Psychopathen im eigenen Anwesen gefangengehalten und gequält wird. Während der Ermittlungen deckt Jack eine ungewöhnliche Verbindung zu einem nur wenige Jahre zurückliegendem Mord auf, der nie aufgeklärt wurde. „Wolf“ ist die Verfilmung eines Romans von Mo Hayder mit Game-of-Thrones-Star Iwan Rheon. Bei Magenta TV ab 18. August.

Text: dpa/ Redaktion: JN

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: df-arcadia-1: ARD-Foto