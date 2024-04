ARD Plus zeigt ab Mai ein Doku-Meisterwerk: Die Neustarts im Überblick

ARD Plus hat seine Neustarts für den Mai 2024 verkündet, zu denen unter anderem ein starker Dokumentarfilm über den deutschen Schulalltag gehört.

„Herr Bachmann und seine Klasse“ gehört mit Sicherheit zu den herausragendsten Dokumentarfilmen, die in den vergangenen Jahren in den deutschen Kinos gestartet sind. In einer üppigen Laufzeit von über drei Stunden porträtiert der Film den Alltag des Lehrers Dieter Bachmann, der ungewöhnliche Lehrmethoden an den Tag legt, um seinen Schülern menschliche Werte zu vermitteln. Der Film zeigt dabei Potentiale auf, wie sich Schule als Ort von Bildung und gesellschaftlichem Diskurs abseits von bloßem Leistungsdenken und Notendruck neu denken und beleben lässt. Zugleich beleuchtet „Herr Bachmann und seine Klasse“ ebenso die Herausforderungen im Umgang mit Geschichte und verschiedensten soziokulturellen Prägungen und familiären Hintergründen, die im Klassenzimmer aufeinandertreffen, wie DIGITAL FERNSEHEN bereits an früherer Stelle berichtete und rezensierte. Ab dem 30. Mai kann man den Film im kostenpflichtigen Video-on-Demand-Angebot von ARD Plus streamen.

Ein weiterer starker Film aus Deutschland erscheint am 16. Mai: Ab diesem Datum zeigt ARD Plus „Alle reden übers Wetter“, der genau wie „Herr Bachmann“ seine Weltpremiere auf der Berlinale feierte. Das Drama zeigt auf einfühlsame und entlarvende Weise die Diskrepanzen und Konflikte, die sich in einer Familie auftun, wenn ein Mitglied aus dem Landleben ausbricht, in die Stadt zieht, eine akademische Laufbahn einschlägt und eines Tages zurück in die Provinz kommt.

Greta Gerwig tanzt in „Frances Ha“ Foto: WDR mediagroup GmbH / 2013 MFA+ FilmDistribution e.K.

ARD Plus zeigt im Mai „Frances Ha“ mit „Barbie“-Regisseurin Greta Gerwig

Der populärste Neustart bei ARD Plus dürfte derweil „Frances Ha“ von Regisseur Noah Baumbach sein, der ab dem 23. Mai abrufbar sein soll. Der Film handelt von der Clique rund um eine aufstrebende Tänzerin, die verzweifelt versucht, in New York Karriere zu machen und sich orientierungslos von einer Lebenslage in die andere driften lässt. In der Haupt- und Titelrolle gibt es dabei Greta Gerwig zu sehen, die spätestens mit dem Kassenschlager „Barbie“ als Regisseurin zu Weltruhm gelangte. Darüber hinaus präsentiert ARD Plus ebenfalls ab dem 23. Mai den Thriller „Hijacking“, den ersten Film mit homosexueller Thematik des DEFA-Filmstudios aus dem Jahr 1989, wie der Anbieter ankündigt.

Weitere Neustarts im Mai auf der Streaming-Plattform sind die zweite Staffel von „WaPo Duisburg“ (30. Mai) sowie die Komödien „Kehraus“ und „Man spricht Deutsh“ (9. Mai).