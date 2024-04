ATP Tennis-Wochenende bei Sky: Erster Einsatz für Andrea Petkovic

Noch bis Sonntag berichtet Sky täglich live vom ATP-Turnier aus Monte Carlo. Andrea Petkovic ist dabei erstmals als Expertin dabei.

Sky überträgt das ATP Masters von Monte Carlo in dieser Woche täglich live, wie der Pay-TV-Anbieter mitteilte. Die Highlights will Sky auf dem 24-Stunden-Sender Sky Sport Tennis übertragen. Zusätzlich sollen alle verfügbaren Tennismatches und Courts des Turniers auf Sky Q abrufbar sein. Wie Sky weiter ausführt, feiert Andrea Petkovic am Freitag ihr Debüt als Sky Expertin und wird ab den Viertelfinalspielen ihre Einschätzungen zu den Matches abgeben. Daneben sind im Wechsel Marcel Meinert, Paul Häuser, Markus Götz und Stefan Hempel als Kommentatoren angekündigt. Bereits im Februar wurde bekannt, dass Petkovic künftig für Sky als Expertin tätig ist (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

© Sky Deutschland

Sky kooperiert mit ATP und WTA

Sky hat eine fünfjährige Partnerschaft mit ATP Media und WTA Ventures abgeschlossen und zeigt daher laut eigenen Angaben über 80 Turniere mit über 4000 Spielen auf Sky Sport. Neben der Übertragung der Highligh-Matches der ATP und WTA Tour will Sky außerdem zusätzliche Sport Sender zur Verfügung stellen, um mehrere parallel stattfindende Turniere übertragen zu können.

Bei Sky Q findet man darüber hinaus alle Matches im Sportbereich in der Tennissektion auf der Sky Q Oberfläche (zum Start nur auf Kabel und Satellit) auf Abruf, erklärt der Anbieter. In Kürze soll dieses Zusatzangebot auch für WOW-Kunden verfügbar sein. Einen Überblick über alle Spiele des Tages findet man auf der Programmseite von Sky.