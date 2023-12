Champions League: Amazon Prime Video schnappt sich deutsche Spiele

Amazon Prime Video hat sich nach Auslosung des Champions League-Achtelfinals drei Spiele mit deutscher Beteiligung gesichert. Seine vierte Partie lässt der Streamingdienst noch offen.

Glücksgriff für Amazon Prime Video: Drei der sechs Spiele mit deutscher Beteiligung im Champions League-Achtelfinale laufen bei dem Streamingdienst. Dieser darf ein Spiel pro Woche, immer dienstags, zeigen. Keine schlechte Bilanz gegenüber Konkurrent DAZN, der wöchentlich vier Spiele zeigt und wo die restliche drei deutschen Spiele laufen.

Bayern, Dortmund und Leipzig: Diese CL-Spiele zeigt Amazon Prime Video

Zum Auftakt der Runde der letzten 16 überträgt Prime Video zunächst am 13. Februar 2024, 20.00 Uhr, das Heimspiel von RB Leipzig gegen Real Madrid. Eine Woche später steht am 20. Februar 2024 das Auswärtsspiel für Borussia Dortmund gegen PSV Eindhoven auf dem Programm. Das Rückspiel des FC Bayern gegen Lazio Rom am 5. März wird ebenfalls live bei Amazon zu sehen sein.

Nur bei seiner letzten Übertragung, am 12. März, hat sich Amazon Prime Video noch nicht entschieden. Das liegt vermutlich daran, dass die übrigen deutschen Spiele mittwochs laufen und Prime Video demnach an diesem letzten Dienstag des Achtelfinals eine internationale Begegnung zeigen muss. Wählen kann Amazon zwischen Barcelona vs. Neapel und Arsenal vs. Porto. Hier dürfte ausschlaggebend sein, welches Hinspiel das spannendere Rückspiel verspricht.

Seit der Saison 2021/22 zeigt Amazon Prime Video das Topspiel sowie die Highlight-Show mit allen Partien des Spieltags am Dienstag live und exklusiv. Insgesamt werden 16 Spiele der UEFA Champions League übertragen, darunter zwei Play-Off-Begegnungen, sechs Gruppenspiele und acht Partien der K.O.-Runde inklusive Halbfinale.