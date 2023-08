„Die Therapie“: Starttermin und Details zur neuen Sebastian-Fitzek-Serie

Anzeige

Zum ersten Mal geht ein Roman von Sebastian Fitzek in Serie: Amazon Prime Video zeigt die Verfilmung seines Debüts „Die Therapie“ im Herbst.

Mit „Die Therapie“ legte Sebastian Fitzek den Start für eine Sensationskarriere hin. Bis heute dominiert der Autor die Bestseller-Listen mit seinen Psychothrillern. Während am 25. Oktober sein neuer Roman „Die Einladung“ in den Buchhandlungen erscheinen wird, feiert kurz danach eine neue Serienadaption seines Debüts ihre Streaming-Premiere. Amazon Prime Video zeigt die Verfilmung von „Die Therapie“ ab dem 26. Oktober, wie der Streaming-Anbieter am Mittwoch ankündigte. Das deutsche Original wird dabei in weltweit über 240 Ländern und Territorien zu sehen sein.

„Die Therapie“ erzählt von einem wendungsreichen, rätselhaften Vermisstenfall. Foto: Amazon

Darum geht es in „Die Therapie“

Für Prime Video wurde der etwas mehr als 300 Seiten umfassende Roman als sechsteilige Serie adaptiert. Alexander Rümelin („Lindenberg! Mach dein Ding“) führte dabei den Writer’s Room an. Die Handlung des Psychothrillers beschreibt Amazon folgendermaßen: „Keine Zeugen, keine Spuren, keine Leiche. Josy (Helena Zengel), die dreizehnjährige Tochter des bekannten Psychiaters Viktor Larenz (Stephan Kampwirth), verschwindet unter mysteriösen Umständen. Ihr Schicksal bleibt ungeklärt. Zwei Jahre später: Der trauernde Viktor hat sich in ein abgelegenes Ferienhaus zurückgezogen. Dort spürt ihn eine mysteriöse, junge Frau namens Anna (Emma Bading) auf. Sie wird von Wahnvorstellungen gequält. Darin erscheint ihr ein kleines Mädchen, das ebenso spurlos verschwindet wie einst Josy. Viktor beginnt mit der Therapie, die mehr und mehr zum dramatischen Katz-und-Maus-Spiel wird.“

