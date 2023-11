Disney+ Highlights: „Welcome to Wrexham“ Staffel 2 und „Doctor Who“-Specials starten bald

2023 startet bei Disney+ noch das eine oder andere Highlight: Unter anderem „Welcome to Wrexham“ Staffel zwei, „Indiana Jones und das Rad des Schicksals„, „Family Guy“ und „Doctor Who“.

Die drei Specials „Doctor Who: Das Monster von den Sternen“ (25. November), „Doctor Who: In blauer Ferne“ (2. Dezember) und „Doctor Who: Das Kichern“ (9. Dezember) führen den vierzehnten Doctor (David Tennant) und Donna Temple-Noble (Catherine Tate) wieder zusammen, wenn sie ihrem bisher furchterregendsten Bösewicht gegenüberstehen: dem Toymaker (gespielt von Neil Patrick Harris in seinem „Doctor Who“-Debüt).

„Doctor Who“ Specials (Ende November/Anfang Dezember)

Rob McElhenney („It’s Always Sunny in Philadelphia“) und Ryan Reynolds („Deadpool“) haben mit der Leitung des drittältesten Profifußballvereins der Welt alle Hände voll zu tun. Die Doku-Serie „Welcome to Wrexham“ folgt den Träumen und Sorgen von Wrexham, einer Arbeiterstadt in Nordwales im Vereinigten Königreich, während zwei Hollywoodstars die Geschicke ihres historischen Fußballvereins lenken. Rob McElhenney und Ryan Reynolds hatten sich im Jahr 2020 zusammengetan und die Red Dragons in der Hoffnung gekauft, aus dem Fünftligisten die mitreißende Erfolgsstory eines Außenseiters zu machen, den die ganze Welt anfeuern könnte.

„Welcome to Wrexham“ – Staffel 2

Rob McElhenney und Ryan Reynolds (l.) haben ihren Einstieg als Funktionäre in den britischen Fußball von der Doku „Welcome to Wrexham“ begleiten lassen. Demnächst startet die 2. Staffel bei Disney+.

Inzwischen kennt fast jeder auf der Welt diese außergewöhnliche Geschichte und im Verein tut sich einiges. Nach einem schmerzlichen Ausscheiden in den Play-offs kämpft der Verein in der zweiten Saison weiterhin um den Aufstieg aus der National League und die Rückkehr in die English Football League. Engagierte Mitarbeiter und all jene, die den Verein begeistert unterstützen, träumen von erneutem Ruhm für die Mannschaft und die Stadt, auch wenn sie sich der Herausforderungen bewusst sind, die der Ruhm ihrer kleinen Gemeinde beschert hat. Von Hollywood bis nach Wales, vom Spielfeld bis in die Umkleidekabine, vom Front-Office bis zum Pub: „Welcome to Wrexham“ folgt den Führungsfiguren Rob und Ryan und den untrennbar miteinander verbundenen Schicksalen eines Teams und einer Stadt, während Geschichte geschrieben wird.

Die 2. Staffel „Welcome to Wrexham“ startet am 13. Dezember bei Disney+.

„Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ – ab 15. Dezember exklusiv auf Disney+

Auch in „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ gibt es wieder eine rasante Verfolgungsjagd. Foto: The Walt Disney Company Germany

Harrison Ford kehrt in der Rolle des legendären Archäologen Indiana Jones zurück, für den mit Spannung erwarteten letzten Teil des gefeierten Franchise – ein großes, weltumspannendes, mitreißendes Abenteuer.

Die 5. Staffel „The Rookie Staffel“ lief bereits bei Sky.

The Rookie“ – Staffel 5 ab 13. Dezember exklusiv auf Disney+

John Nolan, der älteste Rookie bei dem LAPD, hat seine Lebenserfahrung, seine Entschlossenheit und seinen Sinn für Humor genutzt, um mit 20 Jahre jüngeren Neulingen mitzuhalten. Jetzt bekommt er die Chance zu entscheiden, wie er seine Karriere innerhalb des LAPD gestalten möchte. Doch das Leben ist nie so einfach, denn er und sein Team werden mit Komplikationen aus der Vergangenheit konfrontiert, die ihre Zukunft beeinflussen werden.

„Family Guy“ – Staffel 21, Batch 1 (Start: 6. Dezember)

„Family Guy“ unterhält seine eingefleischte Fangemeinde auch weiterhin mit seiner typischen Kombination aus messerscharfem Humor, treffenden Parodien, spektakulären Animationen und Originalkompositionen mit Orchesterbegleitung. Seit ihrem Debüt hat die Serie absoluten Kultstatus erreicht und der Shooting-Star, den sie hervorgebracht hat – ein sprechendes Baby – ist zu einer der größten TV-Figuren aller Zeiten geworden.