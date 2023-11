„Oppenheimer“, „Indiana Jones“, „Die nackte Kanone“ und mehr bald in 4K erhältlich

Anzeige

Demnächst stehen einige kultige Heimkino-Veröffentlichungen an: Unter anderem erscheinen „Oppenheimer“ und der aktuelle „Indiana Jones“ auf UHD-Blu-ray.

Mit „Oppenheimer“ hat Regisseur Christopher Nolan („Tenet“) einen der meistdiskutierten Filme des Jahres vorgelegt – nicht zuletzt in Kombination mit Greta Gerwigs Hype-Film „Barbie“. In „Oppenheimer“ erzählt er über fast drei Stunden hinweg auf verschachtelte Weise von dem Punkt in der Geschichte, an dem die Menschheit das Mittel für ihre eigene Auslöschung produziert: der Erfindung der Atombombe. Ab dem 22. November kann man sich das Historiendrama für das Heimkino sichern. An diesem Datum erscheint „Oppenheimer“ auf DVD, Blu-ray und UHD-Blu-ray mit über drei Stunden Bonusmaterial.

Foto: The Walt Disney Company Germany

„Oppenheimer“, „Indiana Jones 5“ und ältere Kultfilme erstmals in 4K

Etwas weniger düster geht es in „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ zu, in dem Harrison Ford zum vielleicht letzten Mal in die Rolle des berühmten Abenteurers schlüpft. Mit Christopher Nolans „Oppenheimer“ verbindet den Film das Spiel mit der Zeit: Der aktuelle Teil der Kultfilmreihe thematisiert nichts Geringeres als ein mögliches Eingreifen in den Verlauf der Weltgeschichte. Am 8. Dezember 2023 erscheint der Film auf DVD, Blu-ray und UHD-Blu-ray.

Anzeige

Wer Harrison Ford derweil in einer früheren Rolle erleben möchte, wird vielleicht bei „American Graffiti“ fündig. Der Coming-of-Age-Film von George Lucas ist seit dem 9. November 2023 nämlich zum ersten Mal in 4K Ultra HD für das Heimkino erhältlich. Anlass dafür ist das 50. Jubiläum des Films. Parallel dazu feiert ein weiterer Kultfilm sein Jubiläum: „Die nackte Kanone“ mit Leslie Nielsen wird 35 Jahre alt. Ab dem 30. November ist der Film erstmals als 4K-Edition im Steelbook erhältlich.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.