DTS:X kommt zu Disney+: 18 Marvel-Filme im 3D-Soundformat

Das 3D-Soundformat DTS:X startet in Kürze bei Disney+. Der Streamingdienst bietet 18 Marvel-Filme und einen Queen-Konzertfilm in DTS:X an.

Disney+ will ab dem 15. Mai auch Filme mit DTS:X-Sound zur Verfügung stellen. Dolby-Atmos-Sound bietet der StreamingdienstStreamingdienst bereits für ausgewählte Inhalte an. Für den DTS:X-3D-Sound sollen zunächst 18 Marvel-Filme und der Queen-Konzertfilm „Queen Rock Montreal“ bereit stehen. Allerdings wird es dabei einige Einschränkungen geben, sowohl in technischer Hinsicht als auch in Sachen Abo-Modell.

DTS:X bei Disney+ nur mit Abstrichen

Zum Start am 15. Mai gibt es für Nutzer von Disney+, die den neu verfügbaren DTS:X-Sound genießen wollen, einige Abstriche. Zunächst bleibt DTS:X bei Disney+ nur Besitzern eines Premium-Abos vorbehalten. Wer nur ein Standard-Abo besitzt, schaut in die Röhre. Auf der technischen Seite wird zudem ein AV-Receiver oder eine Soundbar benötigt, um DTS:X über Disney+ nutzen zu können.

TV-Geräte von Hisense (hier im Bild), Sony, LG und weiteren sollen mit dem neuen DTS:X-Codec bei Disney+ kompatibel sein

Wichtig ist auch, welche Fernsehgeräte kompatibel sind. Dabei sollen Android-TV- und Google-TV-Geräte unterstützt werden. Im Vergleich zum Blu-ray-Medium verwendet Disney+ für den Stream allerdings keine verlustfreie Codec-Variante von DTS:X. Wie 4kfilme.de berichtete ist eine entsprechende Umsetzung bereits seit November 2021 in Planung, wobei sich letztlich seitens Disney+ für einen verlustbehafteten Codec entschieden wurde. Dieser neue Codec wird nicht von allen TV-Herstellern unterstützt. Geräte von Sony, LG, Hisense oder Sharp sollen aber dafür kompatibel sein, Samsung dagegen zum Beispiel nicht.

Nichtsdestotroz ist DTS:X im Streamingbereich eine Premiere. Wogegen Dolby Atmos auf Streamingplattformen des Öfteren verfügbar ist, blieb DTS:X-Sound bisher nur Standard- und UHD-Blu-rays vorbehalten.

Alle Filme mit DTS:X-Sound ab 15. Mai auf Disney+:

Foto: The Walt Disney Company Germany – Auch „Guardians Of The Galaxy Vol.3“ soll ab 15. Mai bei Disney+ mit DTS:X-Sound verfügbar sein

Ant-Man and the Wasp

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Black Panther

Black Panther: Wakanda Forever

Black Widow

Captain America: Civil War

Captain Marvel

Doctor Strange

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Eternals

Guardians of the Galaxy (Vol. 2)

Guardians of the Galaxy (Vol. 3)

The Marvels

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Thor: Ragnarok

Thor: Love & Thunder

Queen Rock Montreal

