Handball: Champions League Final-Four mit SC Magdeburg live beim MDR und DAZN

Das Champions League Final-Four-Turnier im Handball steigt ab heute in Köln. Mit dabei der SC Magdeburg, Korona Kielce, Paris St. Germain , der FC Barcelona sowie DAZN und der MDR.

Das Champions League-Halbfinale im Handball, SC Magdeburg – Barcelona, wird live auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt das gesamte Final-Four-Turnier. Um 14.45 Uhr beginnt die Übertragung mit den Vorberichten. Michael Born und Experte Jogi Bitter stimmen die Zuschauer auf das Halbfinale ein. Anwurf ist dann um 15.15 Uhr. Das zweite Halbfinale zwischen Kielce und Paris St. Germain wird um 18 Uhr angeworfen. Aber auch der MDR ist live dabei – im Radio!

Neben DAZN auch Live-Übertragung vom Handball-Champions-League-Halbfinale auf MDR S-Anhalt extra

Audio-Livestream auf dem DAB+-Kanal MDR S-Anhalt extra und in der Sport im Osten-App – Bilder und Reaktionen im Fernsehmagazin MDR Sachsen-Anhalt Heute und bei MDR Aktuell

Wenn der SC Magdeburg am kommenden Wochenende in Köln im Final-Four-Turnier um den Titel in der EHF Champions League spielt, ist MDR Sachsen-Anhalt für die Handballfans ganz nah dran.

Für die SCM-Fans, die die Spiele am Radio verfolgen wollen, bietet der MDR ein ganz besonderes Live-Erlebnis. Über die volle Spielzeit kommentiert MDR SACHSEN-ANHALT-Reporter Jens Lampe beide SCM-Partien. Zu hören sind die Live-Reportagen über den DAB+-Kanal „MDR S-ANHALT extra“, in der „Sport im Osten“-App sowie online unter mdr.de/sport. So verpassen die Handballfans keine Sekunde des Halbfinales am Samstag ab 15.15 Uhr gegen den FC Barcelona sowie vom zweiten SCM-Spiel am Sonntag. In dem treffen die Magdeburger – im Idealfall im Finale ab 18.00 Uhr, aber andernfalls in dem um 15.15 Uhr beginnenden Spiel um Platz 3 – auf Paris St. Germain oder den polnischen Verein KS Kielce (beide Spiele ebenfalls im Bewegtbild exklusiv live bei DAZN).

Bei beiden Spielen schalten natürlich auch die Radioprogramme MDR Sachsen-Anhalt und MDR Aktuell immer wieder live in die Halle.

Auch MDR-Fernsehreporter sind in Köln vor Ort. Für den Spielbericht vom Halbfinale, der am Samstag ab 19 Uhr bei MDR Sachsen-Anhalt Heute sowie bei MDR Aktuell zu sehen ist, holen Jens Keller und Thomas Pasold die ersten Stimmen ein.

Wann TV-Berichte vom zweiten Spiel am Sonntag im MDR-Fernsehen zu sehen sind, hängt vom Abschneiden des SC Magdeburg ab. Wenn der Club am Abend um den Champions-League-Titel spielt, sind die Bilder erst in der MDR AKTUELL-Spätausgabe sowie am Montag bei „MDR um 11“ und MDR Sachsen-Anhalt Heute zu sehen. Erreicht der SCM das Finale nicht, blicken MDR Sachsen-Anhalt Heute und MDR Aktuell schon ab 19 Uhr auf das Spiel um Platz 3 zurück.

