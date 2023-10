Paramount+: Neue „Yellowstone“-Folgen und weitere Highlights im November

Anzeige

Paramount+ hat sein Programm für den November 2023 verkündet. Darunter finden sich neue Folgen von „Yellowstone“ und ein verstörender Horrorthriller.

Ab dem 16. November können sich all Fans der Westernserie „Yellowstone“ auf acht neue Episoden bei Paramount+ freuen. In den Hauptrollen gibt es unter anderem Kevin Costner und Luke Grimes zu sehen. Daneben wird die neue Comedy-Serie „The Curse“ von Showtime ab dem 11. November auf dem Streaming-Portal zu sehen sein, die mit Emma Stone, Nathan Fielder und Benny Safdie drei große Hollywood-Stars in den Hauptrollen vereint.

Als weitere Highlights im Serienbereich hebt Paramount+ in seiner Monatsvorschau „Lawmen: Bass Reeves“ (5. November), „Eine Billion Dollar“ (23. November), das Reality-Format „Germany Shore“ (14. November), „Die tote Braut“ (30. November) sowie „Waco: The Aftermath“ (9. November) hervor.

Die fünfte Staffel von „Yellowstone“ läuft ab dem 16.11. bei Paramount+. Foto: Paramount

Horrorthriller „Speak No Evil“ im November bei Paramount+

Im Filmbereich kann man bei Paramount+ den Horrorthriller „Speak No Evil“ ab dem 24. November streamen, dem in internationalen Kritiken immer wieder eine hochgradig verstörende Atmosphäre und Drastik attestiert wurde. Der Film handelt von einer dänischen Familie, die mit einer niederländischen Familie im Urlaub aneinandergerät, bis das Treffen völlig eskaliert. Daneben kündigt die Streaming-Plattform den Start von „Zoey 102“ (17. November) und von „Play Dead“ (11. November) an.

