Promi-Boxen mit „Sommerhaus“- und „Bachelor“-Stars heute live

Neun Matches werden heute im Promi-Boxen bei „Fame Fighting“ auf Bild+ ausgetragen. Mit dabei sind Playmates und bekannte Gesicher aus dem Reality-TV.

Bild+ überträgt exklusiv und live das Promi-Boxen-Event „Fame Fighting“. Heute, den 4. November, ab 18.30 Uhr geht es los. Zugangsvorraussetzung ist ein Abo bei Bild+ mit Fight-Pass für 5 Euro. Das Event kann auf stationären und mobilen Endgeräten gestreamt werden, allerdings nicht über die Smart-TV-App. Im Anschluss der Live-Veranstaltung stehen die Kämpfe auch als Videos zum Abruf bereit. Austragungsort der Duelle ist das Maritim Hotel Bonn.

Playmates und „Sommerhaus“-Stars beim Promi-Boxen

Zu den „Fame-Fighting“-Kämpferinnen und Kämpfern, die sich heute in den Ring begeben, zählen u. a. Playmate Julia Römmelt, Fitness-Coach Aleks Petrovic oder die Streithähne Gigi Birofio und Can Kaplan aus dem „Sommerhaus der Stars„. Auch die ehemaligen „Bachelor“-Protagonisten Sebastian Pannek und Andrej Mangold treten gegeneinander an.

Mangold sagte der Bild gegenüber: „Ich freue mich auf den Kampf, auf die Herausforderungen. Ich werde das Bestmögliche aus mir herausholen und dann hoffentlich als Sieger aus dem Ring steigen.“ Sebastian Pannek zeigte Respekt vor dem Kampf: „Mein Gegner ist ein athletischer Sportler und sicherlich kein Fallobst. Genau das macht diesen Kampf so aufregend und spannend für die Zuschauer in der Halle oder vorm Bildschirm. Ich respektiere ihn für den Mut, mit mir in den Ring zu steigen.“ Veranstaltet wird das Event von Reality-TV-Star und Fitnessmodel Eugen Lopez.

Übersicht aller „Fame Fighting“-Kämpfe heute ab 18.30 Uhr:

Aleks Petrovic vs. Diogo Sangre Luigi Birofio vs. Can Kaplan Mike Heiter vs. Eric Sindermann Andrej Mangold vs. Sebastian Pannek Kevin Njie vs. Nicolas Nizou Julia Römmelt vs. Alexa Breit Vanessa Kovtun vs. Romina Mina Patrick Fabian vs. Jakup Jackeri Carina Spack vs. Jessica Fiorini

