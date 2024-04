REWE Final 4: Dyn bietet Handball-Event der Extraklasse

Pokal-Finalturnier live bei Dyn: Handball-Fans aller Altersgruppen erwartet ein TV-Wochenende der Extraklasse.

Nach Ostern steht bereits das nächste Highlight im Spitzen-Handball bevor: Das REWE Final 4, die Endrunde des DHB-Pokals, die auch weltweit zu den bedeutendsten Handball-Events zählt, wird am kommenden Wochenende (13. und 14. April) in der LANXESS arena in Köln ausgetragen.

Packende Halbfinals

Im ersten Duell am Samstag treffen der SC Magdeburg und die Füchse Berlin aufeinander, während sich im zweiten Spiel die SG Flensburg-Handewitt und MT Melsungen gegenüberstehen. Die vier Teams, die zu den derzeit fünf besten Mannschaften der LIQUI MOLY HBL gehören, kämpfen um den Einzug ins Finale am Sonntag und schließlich den Turniersieg.

Dyn zeigt alle vier Spiele live und auf Abruf, das zweite Halbfinalspiel und das Spiel um Platz drei sind exklusiv nur bei Dyn zu sehen. Erstmals bei einem nationalen Spiel werden 24 Kameras eingesetzt.

Ex-DFL-Chef und Dyn-Gründer Seifert: „Produzieren mit dem größten Aufwand“

“Wir produzieren das REWE Final 4 mit dem größten Aufwand, der jemals für ein Spiel eines nationalen Wettbewerbs betrieben wurde. Es ist neben den Endspielen bei Olympia, Europa- und Weltmeisterschaften sowie dem Finale der EHF Champions League das bedeutendste Handball-Event der Welt. Dieser herausragenden Stellung des DHB-Finalturniers wollen wir Rechnung tragen und damit noch mehr Fans für diesen großartigen Sport begeistern”, sagt Dyn Gründer und Gesellschafter Christian Seifert.

Für alle Fans, die ihren Lieblingssport auch gerne und intensiv in den sozialen Medien verfolgen, hat Dyn ein besonderes Highlight im Programm: die Handballerinnen und bekannten Influencerinnen Josefine Schneiders und Leonie Henkel sowie den Rückraumspieler des HC Elbflorenz Nils Kretschmer sind in der Spezial-Talkrunde “Future-Talk” zu Gast. Diese ist am Sonntag ab 14.30 Uhr live bei Dyn zu sehen und wird von Finn-Ole Martins moderiert. Selbstverständlich gibt es anlässlich des REWE Final 4 auch eine Sonderausgabe von “Harzblut”, direkt im Anschluss an das Finale.

Überblick

Samstag, 13. April 2024

Halbfinale 1: SC Magdeburg vs. Füchse Berlin

Sendestart: 15.30 Uhr, Spielbeginn: 16.10 Uhr

Moderation: Anett Sattler, Experte: Dagur Sigurdsson, Kommentar: Finn-Ole Martins, Co-Kommentar & Gast-Experte Silvio Heinevetter

Halbfinale 2: SG Flensburg-Handewitt vs. MT Melsungen

Sendestart: 18.30 Uhr, Spielbeginn: 19 Uhr

Moderation: Anett Sattler, Experte: Dagur Sigurdsson, Kommentar: Florian Schmidt-Sommerfeldt, Co-Kommentar & Experte: Pascal Hens

Sonntag, 14. April 2024

Spiel um Platz 3

Sendestart: 12.30 Uhr, Spielbeginn: 12.45 Uhr

Moderation: Anett Sattler

Kommentar: Lennart Wilken-Johannes

Finale um den DHB-Pokal

Sendestart: 15 Uhr, Spielbeginn: 15.35 Uhr

Moderation Anett Sattler, Experte Dagur Sigurdsson

Kommentar: Florian Schmidt-Sommerfeldt, Co-Kommentar Experte: Pascal Hens

Kult-Vodcast “Harzblut” live im Anschluss an das Finale bei Dyn und kostenfrei auf dem Dyn Handball YouTube-Kanal mit Florian Schmidt-Sommerfeldt, Pascal Hens, Stefan Kretzschmar, Michael Kraus

Dyn – Handball, Basketball, Tischtennis, Volleyball live streamen und auf Abruf | https://www.dyn.sport/