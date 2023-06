Sky Sport News kürzt Live-Programm und plant neue Formate

Anzeige

Sky Sport News wird ab Juli mit einer neuen Programmstruktur auf Sendungen gehen und dabei unter anderem Kürzungen im Live-Programm vornehmen.

Gegenüber DIGITAL FERNSEHEN erklärte ein Sky-Sprecher: „Wir entwickeln unser Sportprogramm stetig weiter und werden einige Anpassungen des Sendekonzepts von Sky Sport News vornehmen. Künftig werden wir mehr Ressourcen in die Sendezeiten investieren, die von unseren Kund*innen am meisten genutzt werden, im Gegenzug gering frequentierte Sendezeiten zurückfahren. Details werden wir in den kommenden Wochen bekanntgeben.“

Tatsächlich kursieren bereits seit dem Wochenende erste Informationen zu den geplanten Änderungen, nachdem DWDL zuerst über das Thema berichtet hatte. So soll die nächtliche Wiederholungsschleife bei Sky Sport News künftig von Montag bis Freitag bis zwölf Uhr laufen, also drei Stunden länger als bisher; das Live-Programm wird derweil eingekürzt, meldete das Medienportal. In der Zeit von 17 bis 20 Uhr soll der Fokus auf Schwerpunktthemen und Formaten statt Rolling-News liegen, erklärt DWDL weiter. Die Live-Strecke von 20 bis 24 Uhr soll werktags aber erhalten bleiben, kann man dem Bericht entnehmen.

Sky Sport News mit neuem Programm an Bundesliga-Wochenenden

Zusätzlich ist in dem DWDL-Artikel die Rede von einem neuen Sendeschema für die Bundesliga-Wochenenden ab August. So soll Sky Sport News etwa auf eine neue „Morning Show“ (samstags und sonntags ab 9 Uhr) setzen wollen. Wenn Fußball und Formel 1 parallel stattfinden, soll der Nachrichtenbetrieb samstags von 12.30 bis 13, 14 bis 15.30 und 17.30 bis 18.30 Uhr pausieren. Sonntags sollen sich dann Fußball und Motorsport von 13 bis 15 Uhr abwechseln, wenn die Formel 1 in Europa stattfindet, kann man dem DWDL-Bericht weiter entnehmen.

Daneben sollen laut Medienportal die sogenannten „Skylights“ das Programm mit verschiedenen Highlights aus den Sportarten ergänzen, die der Pay-TV-Anbieter begleitet. Während einzelne Details zu den geplanten Formaten und Specials noch ausstehen, konnte Sky gegenüber DIGITAL FERNSEHEN die genannten Informationen aus dem DWDL-Bericht bestätigen.

Sky arbeitet derzeit außerdem an einem Umbau der Abo-Struktur und den Funktionen des Streaming-Dienstes WOW. Weitere Informationen dazu findet man im Bericht von DIGITAL FERNSEHEN.

Quelle: DWDL, Sky

