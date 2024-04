Sonnenfinsternis im Livestream: Hier kann man das Ereignis heute verfolgen

In Nordamerika kann man am Montag eine totale Sonnenfinsternis erleben. Hierzulande bleibt nur die Möglichkeit eines Livestreams.

Am Montagabend nach deutscher Zeit (8. April) beginnt eine totale Sonnenfinsternis, die man allerdings nur in den USA, Mexiko und Kanada verfolgen kann. Der Mond zieht dabei zwischen Erde und Sonne hindurch und verdeckt die Sonne für kurze Zeit komplett. Medienberichten zufolge soll die Sonnenfinsternis im mexikanischen Durango gegen 20.17 Uhr mit knapp viereinhalb Minuten am längsten sichtbar sein. In Europa soll man die Sonnenfinsternis derweil nur in partieller Form und nur an den westlichen Rändern, etwa in Teilen Portugals, wahrnehmen können, meldete die Deutsche Presse Agentur.

In Deutschland, wo ein Ereignis dieser Art zuletzt im Sommer 1999 zu erleben war, wird die nächste totale Sonnenfinsternis erst in einigen Jahrzehnten im Jahr 2081 stattfinden, wie man übereinstimmenden Berichten entnehmen kann. Bis dahin bleibt allerdings die Möglichkeit, das Himmelsspektakel andernorts per Livestream am heimischen Bildschirm zu verfolgen, so auch am heutigen achten April.

NASA und andere streamen Bilder der Sonnenfinsternis live

Die NASA wird ab 19 Uhr am Montagabend einen Livestream auf der Videoplattform YouTube anbieten. Laut Videobeschreibung sollen darin nicht nur Bilder von verschiedenen Orten entlang der Route des Schattenwurfs im Zuge der Sonnenfinsternis übertragen werden, sondern auch über Expertengespräche begleitet und eingeordnet werden. Einen Überblick über den Verlauf der Sonnenfinsternis findet man auch auf der Website der NASA. Darüber hinaus bieten auch weitere Plattformen Live-Bilder an, darunter etwa die Seite TimeandDate sowie das italienische Virtual Telescope Project. Deutsche Medien begleiten das astronomische Ereignis zum Teil mit Liveticker-Angeboten.

