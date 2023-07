„Stranger Sins“: RTL+ startet großes Sex-Experiment

Anzeige

In „Strangers Sins“, von RTL Deutschland als „großes Sexperiment“ angekündigt, sollen Paare lernen, ihre geheimen Fantasien auszuleben.

Anzeige

Acht Paare werden in dem neuen RTL-Format von der Kamera begleitet, wie sie ihre erotischen Fantasien in die Realität umsetzen. Das Sex-Experiment wurde dabei in Mexiko unter der Leitung der RTL Studios gedreht.

Die Sex-Coachin Lea Holzfurtner soll den Paaren in der Sendung helfen, ihre Wünsche zu formulieren und umzusetzen sowie neue Erfahrungen und Emotionen zu verarbeiten, kann man der Programmankündigung entnehmen. Unterstützung soll die Sex-Expertin außerdem von Dominique Insomnia und Tantra-Coach Eric Osterlund erhalten.

„Stranger Sins“ ab Freitag in Doppelfolgen

RTL+ zeigt die achtteilige Reality-Sex-Show ab dem 21. Juli 2023. Wöchentlich sollen dann immer zwei neue Episoden von „Stranger Sins“ zum Streamen erscheinen.

Quelle: RTL Deutschland

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.