„The Sympathizer“: Die HBO-Serie ist jetzt bei Sky gestartet

Die HBO-Serie „The Sympathizer“ ist ab sofort parallel zur US-Ausstrahlung bei Sky und auf dem Streamingdienst Wow auf Abruf verfügbar. Es gibt wöchentlich immer montags eine Episode in der Originalfassung, wahlweise mit englichen oder deutschen Untertiteln. Park Chan-wook („Die Frau im Nebel“, „Old Boy“) und Don McKellar sind die Co-Showrunner und ausführenden Produzenten. In den Hauptrollen sind unter anderem Hoa Xuande, Sandra Oh und Robert Downey Jr. zu sehen.

Spionage-Thriller in Vietnam mit Robert Downey Jr.

©2024 Home Box Office, Inc. All rights reserved HBO® – Am Ende des Vietnamkrieges läuft das Spionagegeschäft nochmal heiß

Die siebenteilige HBO-Serie basiert auf dem gleichnamigen, mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Roman von Viet Thanh Nguyen. „The Sympathizer“ ist ein Mix aus Spionage-Thriller und kulturübergreifender Satire und spielt während der letzten Tage des Vietnam-Krieges. Ein halb französischer, halb vietnamesischer, kommunistischer Spion flüchtet nach Los Angeles, um sich ein neues Leben aufzubauen, nur um festzustellen, dass seine Zeit als Spion noch lange nicht vorbei ist.

Die Miniserie besteht aus insgesamt sieben Episoden, die je ca. 50 Minuten dauern. „Oldboy“-Regisseur“ Park Chan-wook ist nicht nur ausführender Produzent, sondern hat auch am Drehbuch mitgeschrieben. Dei Serie steht parallel zur US-Ausstrahlung über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW zum Abruf bereit. Die Ausstrahlung erfolgt wöchentlich. Immer montags erscheint eine Episode in der englischen Originlfassung, wahlweise mit englischen oder deutschen Untertiteln. Die Ausstrahlung der synchronisierten Fassung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt auf Sky Atlantic und parallel dazu auf Abruf.

Quelle: Sky Deutschland