Top-Starts bei Netflix, Prime Video, Sky und Disney+ im Dezember

Im Dezember starten auf den großen Streaming-Plattformen einige Oscar-Anwärter und Geheimtipps, die international viel Lob einheimsen konnten.

Über die Weihnachtstage lädt Netflix zum großen Krimi-Rätselraten. Daniel Craig kehrt zurück in seiner Rolle des Meisterdetektivs Benoit Blanc, um nach dem Sensationserfolg „Knives Out“ ein weiteres Mal ein Verbrechen aufzuklären. „Glass Onion: A Knives Out Mystery“, so heißt der zweite Teil der Kriminalkomödie, kommt dabei wieder mit äußert prominenter Besetzung daher. Unter anderem vereint das Ensemble Janelle Monáe, Edward Norton, Hugh Grant und Dave Bautista zu sehen. Nachdem der Film für kurze Zeit in den Kinos lief, startet der Film nun am 23. Dezember bei Netflix. Darüber hinaus erscheinen bei Netflix diesen Monat mehrere potentielle Oscar-Anwärter wie „Weißes Rauschen“, Pinocchio“ oder „Bardo“, wie man in der Übersicht von DIGITAL FERNSEHEN nachlesen kann.

Horror-Tipp „Barbarian“ bei Disney+

Bei Disney+ wird es derweil schaurig mit dem Horrorthriller „Barbarian“ ab dem 28. Dezember. Die Streaming-Plattform hat den Film mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahren für den Erwachsenenbereich Star angekündigt. Erzählt wird die Geschichte einer jungen Frau, die sich ein Ferienhaus mietet, in dem allerdings bereits ein anderer Gast auf sie wartet. In den USA sorgte der Film bereits für einiges Aufsehen und wurde zum Teil als eines der Horror-Highlights des Jahres gehandelt. Weitere Neustarts bei Disney+ findet man hier.

Neue Staffel „Jack Ryan“ bei Prime Video

Für den 21. Dezember hat Amazon für seinen Streaming-Bereich Prime Video den Start der neuen Folgen von „Tom Clancy’s Jack Ryan“ angekündigt. In der dritten Staffel der Action-Thriller-Serie muss Jack Ryan (John Krasinski) dem Sokol-Projekt das Handwerk legen, das daran arbeitet, das Sowjetimperium wiederherzustellen.

HBO-Geheimtipp bei Sky

Ein Serien-Geheimtipp wartet in der Zwischenzeit schon jetzt bei Sky. Seit dem 2. Dezember sind über den Streamingdienst Wow alle Folgen „The Rehearsal“ auf Abruf verfügbar. In der Meta-Show von Nathan Fielder dürfen Menschen Schlüsselmomente ihres Lebens in einer Simulation nach- und durchspielen.

Bildquelle: Inhalte_Streaming_Artikelbild: © Piotr Adamowicz - Fotolia.com