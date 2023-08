UFA Filmnächte: „Dr. Mabuse“ und andere Stummfilmklassiker streambar

Anzeige

Die UFA Filmnächte 2023 präsentieren Fritz Langs „Dr. Mabuse“ und andere Stummfilmklassiker. Auch fürs Heimkino sind die UFA-Filme verfügbar: im Livestream und kurzzeitig auf Abruf.

Anzeige

Zum Auftakt der 13. UFA Filmnächte in Berlin präsentieren Bertelsmann und UFA am heutigen Mittwoch mit Arthur Robisons „Schatten“ eines der Meisterwerke des expressionistischen Kinos der Weimarer Zeit. Der gebürtige US-Amerikaner Robison nutzt in seinem Stummfilm gekonnt das Spiel mit Licht und Schatten, um seine Geschichte von Liebe und verzehrender Eifersucht zu erzählen. Der Film ist mit Fritz Kortner, Ruth Weyher, Gustav von Wangenheim, Alexander Granach und Fritz Rasp hochkarätig besetzt und feierte seine Uraufführung vor genau 100 Jahren in Berlin. Begleitet wird „Schatten“ von dem Organisten Cameron Carpenter, der die Musikwelt mit seiner Virtuosität seit Jahren in Begeisterung versetzt.

Am Donnerstag folgt mit Max Macks Kriminalkomödie „Wo ist Coletti?“ aus dem Jahr 1913 eine der ersten Detektivgeschichten der deutschen Filmhistorie, als Uraufführung einer durch die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung digital restaurierten Fassung. Die Musik zum Film liefert das Metropolis Orchester Berlin mit einer Neukomposition von Richard Siedhoff. Die UFA Filmnächte schließen am Freitag mit dem zweiten Teil aus Fritz Langs Mammutwerk „Dr. Mabuse, der Spieler“ (1922) und knüpfen dabei an die Vorführung des ersten Teils bei den UFA Filmnächten 2022 an. Der Musiker, Musikproduzent, DJ und Pionier der elektronischen Musik Moritz von Oswald vertont „Dr. Mabuse, der Spieler II“ mit einem eigens geschaffenen Sound zum Film live am Mischpult.

Szene aus Fritz Langs „Dr. Mabuse – Der Spieler II“ (1922) – Quelle: Deutsche Kinemathek, Museum für Film und Fernsehen

Die UFA Filmnächte 2023 im Stream

Wer keine Gelegenheit hat, in Berlin live dabei zu sein, kann die Werke jeweils ab ca. 21.00 Uhr auf www.ufa-filmnaechte.de sowie den Social-Media-Kanälen von Bertelsmann und UFA im Stream sehen. Im Anschluss an die Livestreams bleiben die Filme jeweils für weitere 24 Stunden on demand abrufbar.

Das Filmnächte-Programm im Überblick

„ Schatten “ (1923) – Mittwoch, 23. August 2023, 21.00 Uhr

“ (1923) – Mittwoch, 23. August 2023, 21.00 Uhr „ Wo ist Coletti? “ (1913) – Donnerstag, 24. August 2023, 21.00 Uhr

“ (1913) – Donnerstag, 24. August 2023, 21.00 Uhr „Dr. Mabuse, der Spieler II“ (1922) – Freitag, 25. August 2023, 21.00 Uhr

Quelle: Bertelsmann SE & Co. KGaA

Bildquelle: UFA Filmnächte 2023: Bertelsmann SE & Co. KGaA