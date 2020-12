Europäischer Filmpreis: „Der Rausch“ mit Mads Mikkelsen sahnt ab

Anzeige

Großer Gewinner des Europäischen Filmpreises ist der dänische Film „Der Rausch“ mit Hollywood-Export Mads Mikkelsen, der ebenfalls für seine Rolle ausgezeichnet wurde.

Awards en masse: Thomas Vinterberg aus Dänemark hat den Europäischen Filmpreis für die beste Regie, den besten Film und das beste Drehbuch zusammen mit Tobias Lindholm ausgezeichnet. Der 51-Jährige wurde für seine Tragikomödie „Der Rausch“ ausgezeichnet. Darin erzählt er von vier Männern, die sich konstant betrinken, um die Möglichkeiten des Alkohols auszutesten. Vinterberg („Das Fest“, „Am grünen Rand der Welt“) bedankte sich am Samstagabend in einer Videoschalte: „Ich bin sehr stolz.“

Den Preis für die beste schauspielerische Leistung konnte der aus großen internationalen Produktionen wie „Casino Royale“ bekannte bekannte Mime Mads Mikkelsen für die Darstellung eines Lehrers im gleichen Film einstreichen. Mikkelsen verkörperte zuvor bereits den Kannibalen „Hannibal“ Lecter in der gleichnamigen Serie und ist auch für seine kultigen Auftritte in verschrobenen skandinavischen Komödien („Adams Äpfel“, „Dänische Delikatessen“) bekannt.

Paula Beer für „Undine“ geehrt

Schauspielerin Paula Beer hat den Europäischen Filmpreis als beste Darstellerin gewonnen. Die 25-Jährige wurde für ihre Rolle im Liebesdrama „Undine“ ausgezeichnet. In dem Film von Regisseur Christian Petzold spielt sie eine Historikerin, die sich in einen Industrietaucher (Franz Rogowski) verliebt. Mit der Geschichte wird ein alter Nixenmythos aus der Romantik ins Berlin der Gegenwart geholt.

Bekannt ist Beer etwa für die Fernsehserie „Bad Banks“, den Spielfilm „Frantz“ von François Ozon oder die Verfilmung von „Transit“, ebenfalls von Petzold. Für ihre Rolle als mysteriöse Undine hat sie bereits den Silbernen Bären der Berlinale gewonnen. Beer war am Samstagabend in einer Videoschalte zu sehen, die Auszeichnungen wurden diesmal online verliehen. Zunächst gab es Probleme mit der Übertragung, dann freute sie sich und bedankte sich: „Das ist wirklich großartig.“

Der Europäische Filmpreis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der Branche. Die mehr als 3800 Mitglieder der Filmakademie stimmen über viele Preisträger ab, ähnlich wie bei den Oscars in den USA. Die Auszeichnungen wurden diesmal an mehreren Abenden hintereinander vergeben. Die eigentlich in Island geplante Preisverleihung war wegen der Pandemie abgesagt worden, stattdessen wurden die Preise diesmal in einer Digitalschalte aus Berlin verliehen.

Europäischer Filmpreis: Die Ausgezeichneten

In einem Livestream aus Berlin hat die Europäische Filmakademie am Samstagabend die Gewinner des Europäischen Filmpreises bekanntgegeben. Die Preisträger auf einen Blick:

– Bester Film: Thomas Vinterberg, „Der Rausch“

– Beste Regie: Thomas Vinterberg, „Der Rausch“

– Beste Schauspielerin: Paula Beer in „Undine“

– Bester Schauspieler: Mads Mikkelsen in „Der Rausch“

– Bestes Drehbuch: Thomas Vinterberg und Tobias Lindholm, „Der Rausch“

– Bester Dokumentarfilm: Alexander Nanau, „Collective“

– Preis für Innovatives Storytelling: Mark Cousins, „Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema“

– Bester Debütfilm (FIPRESCI-Kritikerpreis): Carlo Sironi, „Sole“

Bild: Mads Mikkelsen (Gage Skidmore, Lizenz CC BY-SA 2.0)