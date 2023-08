Bundesliga-TV-Rechte ab 2025: Sky sagt DAZN schon jetzt den Kampf an

Anzeige

TV-Rechte: Sky-Sportchef Charly Classen hat beteuert, dass sein Arbeitgeber für die DFL auch nach 2025 der wichtigere Bundesliga-Partner gegenüber DAZN bleiben will.

Die Ausschreibung der TV-Rechte ab der Saison 2025/26 soll in knapp einem Jahr beendet sein. Daher dürften bereits jetzt hinter den Kulissen hoch her gehen. Selten wagt sich einmal jemand aus der Deckung. Sky-Sportchef hat trotzdem nun noch einmal die Gelegenheit genutzt, DAZN im Duell um die Bundesliga-TV-Rechte den Kampf anzusagen. Man will um jeden Preis vermeiden nicht noch mehr Live-Übertragungen, als bis jetzt schon geschehen, an die Konkurrenz zu verlieren.

DAZN soll weiterhin maximal Juniorpartner sein

Sky-Sportchef Charly Classen. Foto: Sky Deutschland

Gegenüber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ ließ Classen verlautbaren, dass Sky sich auch über 2025 hinaus wichtigster TV-Partner der DFL sieht. Konkurrenz wie eben DAZN oder auch Neulinge wie Apple und Co. fürchtet der Sportchef des Pay-TV-Anbieters dabei nicht. Im Gegenteil: Nebeninteressenten könnten sogar von Nutzen sein. Da die DFL allem Anschein nach die sogenannte No-Single-Buyer-Rule (Monopolverbot) bei der nächsten Ausschreibung wegfallen lässt, hätte ein alleiniger Erwerber aller Rechte, im Anschluss die Möglichkeit (und wahrscheinlich auch die Pflicht), bestimmte Pakete an andere Mitbieter weiterzureichen. Ein größerer Pool an Konkurrenten bei der „ersten“ Vergabe wäre somit für den dabei womöglich als Monopolisten hervorgehenden Anbieter von Vorteil, um danach in zweiten oder dritten Runden Sublizenzen zu verkaufen.

Änderungen bei Vergabe der Bundesliga-TV-Rechte, um noch attraktiver für Sky, DAZN und Co. zu werden

Classen richtet aber auch den Fokus auf die Liga selbst. Die Vereine sollten mehr Nähe zu den Zuschauern zulassen und ähnlich wie in den Nordamerikanischen Profisportliegen beispielsweise Bilder aus den Kabinen(-trakten) zulassen oder Kamerateams in den Mannschaftsbussen mitfahren lassen.

