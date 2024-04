Geht Seven.One-Chef Carsten Schwecke zur RTL-Konkurrenz?

Carsten Schwecke war nicht mal ein halbes Jahr bei Seven.One Media für ProSiebenSat.1 mitverantwortlich, da steht schon der Wechesel zum Konkurrenten RTL bevor.

Ehemals war Carsten Schwecke Manager sieben Jahre bei Springer, dann kam er zu Seven.One Media bzw. ProSiebenSat.1 als Vermarktungschef. Doch nach nicht einmal einem halben Jahr bei Seven.One Media verhärten sich die Gerüchte, dass Carsten Schwecke zur Konkurrenz RTL wechselt. Die Online-Plattform Meedia erfuhr laut eigenen Angaben von Branchen- und Firmen-Insidern, dass Schwecke eine Einigung mit RTL-CEO Stephan Schmitter getroffen hat. Doch was bedeutet sein Weggang für ProSiebenSat.1?

Viel Aufruhr bei ProSiebenSat.1

Bei ProSiebenSat.1 herrscht gerade viel Wirbel. Eine Übernahme durch den italienischen Berlusconi-TV-Konzern MFE (Media for Europe N.V.) steht im Raum, wie DIGITAL FERNSEHEN bereits berichtete. Sollte die Finanzierung seitens des Großaktionärs gelingen, plant MFE eine Aufspaltung von ProSiebenSat.1 in zwei separate Holdings. All diese Spekulationen verursachen ebenso Turbulenzen auf dem Aktienmarkt.

Carsten Schwecke ist bisher als Vermarktungschef bei Seven.One Media tätig gewesen. Welche Position er im Falle eines Wechsels bei RTL übernehmen würde, ist derzeit noch nicht ersichtlich, da die Vermarktung bei RTL bei Matthias Dang in festen Händen ist. Dass der Wechsel überhaupt für Schwecke ein Thema ist, scheint sich zum einen durch die derzeit recht unsichere Zukunft von ProSiebenSat.1 zu erklären. Zudem wurde Schwecke in Folge der Gerüchte um seinen Wechsel zu RTL von ProSiebenSat.1 ohne Frist sofortig beurlaubt. Auch das spricht für ein spannungsgeladenes Verhältnis zwischen den beiden Parteien. Weder ProSiebenSat.1 noch RTL haben sich offiziell dazu geäußert. Trotz der kürzlich veröffentlichten, seitens des Konzerns betont zufriedenstellenden Quartalszahlen scheint bei ProSiebenSat.1 alles andere als Stabilität zu herrschen.