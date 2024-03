LG präsentiert sein OLED TV-Portfolio 2024 mit neuem Prozessor

LG hat auf der LG Convention in Frankfurt sein neues OLED TV-Portfolio für dieses Jahr angekündigt und verspricht unter anderem einen neuen KI-Prozessor für verbesserte Qualität und Leistung.

Als selbsterklärtes Highlight hat LG seinen neuen, exklusiv für OLED konzipierten α11 (Alpha) AI-Prozessor angekündigt. Dieser soll ausschließlich in den beiden Spitzenmodellen OLED evo M4 und OLED evo G4 zum Einsatz kommen und über eine KI mit Deep Learning verfügen, die viermal leistungsfähiger als der Vorgänger sein soll. Für die C4-Serie verspricht der Konzern insgesamt sechs Bildschirmgrößen, zwischen denen Kunden wählen können.

Wie LG erklärt, sollen die KI-Prozessoren der neuesten Generation das Seh- und Klangerlebnis im OLED-Segment auf ein neues Niveau heben. Dazu gehören laut Konzern verbesserte AI-Upscaling-Funktionen, welche Objekte und Hintergründe vergrößern und schärfen können und mit denen gering aufgelöste Inhalte in Echtzeit auf 4K-Auflösung hochskaliert werden. Auch die dargestellten Farben sollen dabei verfeinert werden. Die Dynamic Tone Mapping Pro-Technologie soll derweil die räumliche Tiefe verbessern und dafür sorgen, dass Details besser zur Geltung kommen, wie man der Ankündigung entnehmen kann. Auch akustisch soll der AI-Prozessor Mehrwerte bieten, wie LG erklärt. Dafür soll AI Sound Pro den 2.0-Kanal-Sound in einen virtuellen 11.1.2-Surround-Sound umwandeln und Stimmen effektiv von Hintergrundgeräuschen trennen, um für eine bessere Dialogverständlichkeit zu sorgen.

LG wirbt für Zero Connect-Technologie in OLED TVs

Darüber hinaus verspricht LG für seine neuen OLED-TV-Geräte perfekte Gaming-Voraussetzungen mit einer 4K-Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und HDMI 2.1-Funktionen. Außerdem will das OLED-Portfolio im Premium-Segment mehr Möglichkeiten zur freien Installation und Positionierung der Geräte bieten. Die LG OLED M4-Serie soll jetzt in den Größen 65 bis 97 Zoll erhältlich sein. Die Zero-Connect-Box soll dabei Kabel überflüssig machen. Daneben sollen die neuesten OLED evo M4- sowie G4-Serien mit der Brightness Booster Max-Technologie aufwarten, erklärt das Unternehmen. Eine Übersicht über alle Modelle der 2024er OLED-Serie mit dem jeweiligen Preis und Erscheinungstermin veröffentlichte LG in einem Factsheet im Netz. Auf YouTube kann man außerdem ein 47 Minuten langes Pressegespräch zum Thema sehen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.