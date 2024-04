Telekom-Spot zur EM 2024: „Kein T-Glasfaser. Kein Fußball“

Zusammenarbeit mit einem der erfolgreichsten Werbefilmer weltweit: Die Botschaft des neuen TV-Spots der Telekom zur EM 2024 (14. Juni. – 14. Juli) in Deutschland ist „Kein T-Glasfaser. Kein Fußball“.

Der Bonner Konzern stellt als offizieller Partner für Telekommunikationsdienste via Glasfaser unter anderem die Vernetzung der zehn Austragungsstädte, der Mannschafts- und Trainingsquartiere sowie aller offizieller Fanzonen sicher. Zudem werden alle zehn Stadien mit dem internationalen Sendezentrum (IBC) der UEFA in Leipzig verbunden sein. Von dort werden die TV-Bilder der Spiele in die Welt gesendet.

Um dies auf besondere Weise filmisch umzusetzen, arbeitete die Telekom erstmals mit Andreas Nilsson zusammen. Der Schwede ist einer der am häufigsten ausgezeichneten Werbefilmregisseure weltweit. Er gewann vier Grand Prix und vielfach Gold bei den Cannes Lions, sowie etliche Preise bei international bedeutsamen Preisverleihungen wie CLIO, D&AD, Ciclope, LIA und DGA (Directors Guild of America) Award für „Outstanding Achievement in Commercials”.

Der rund 30-sekündige Spot „Kein T-Glasfaser. Kein Fußball“ wird ab sofort bis zum 22. April auf allen reichweitenstarken TV-Sendern und im Internet ausgestrahlt.

Telekom überträgt alle Spiele der EM 2024 bei MagentaTV

MagentaTV ist die einzige Plattform, die vom 14. Juni bis 14. Juli alle 51 Spiele der UEFA EURO 2024 in Deutschland zeigt. Fünf Partien davon exklusiv. Dazu gehören aus der deutschen Gruppe die Begegnungen Ungarn gegen die Schweiz (15. Juni, 15 Uhr) und Schottland gegen Ungarn (23. Juni, 21 Uhr) sowie Slowenien gegen Serbien (20. Juni, 15 Uhr). Die beiden anderen Spiele werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.