Android TV erhält Update mit neuer VoD-Funktion

Google führt im Zuge eines technischen Updates mit einem besonderen Tab eine neue VoD-Funktion für Android TV ein.

Konkret soll es sich um einen neuen Shop Tab für Android TV handeln. Über den Tab soll es möglich sein, Filme direkt auf dem Gerät ausleihen oder kaufen zu können. Neben dem Entdecken von neuen Filmen soll es auch möglich sein, über dan Tab Zugang zur eigenen digitalen Videothek zu erhalten. Diese soll dann alle Käufe versammeln, die über den Google Account getätigt wurden, inklusive Käufe über YouTube, andere Google und Android TV Geräte und die mobile Google TV App, kann man der Ankündigung von Google entnehmen.

Neuer Tab für Android TV in den kommenden Wochen

Wenn man den Shop Tab anwählt, kann man die Inhalte entweder direkt anschauen oder über die Google TV App auf das Smartphone oder Tablet herunterladen, um sie auch offline ansehen zu können, erklärt Google in seinem Support Forum. In dem Forum stellt der Anbieter außerdem eine Anleitung für den Erwerb von digitalen Videoinhalten zur Verfügung. Am 28. Juni hat der Konzern begonnen, die neue Funktion in den USA zu veröffentlichen. In den kommenden Wochen soll dies auch weltweit geschehen.

