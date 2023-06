AVM: Neue Updates für Fritz-Apps und Repeater

Anzeige

In dieser Woche stellt AVM neue Updates für die Fritz-Apps sowie ein neues Labor für verschiedene Fritz-Repeater zur Verfügung.

Am 20. Juni kündigte AVM über den Fritzbox-Twitter-Account gleich zwei neue Aktualisierungen an. So erhält die MyFritz App für iOS ein Update auf die Version 2.9.0. Neu ist dabei laut Anbieter das Erstellen von Ordnern in FritzNas. Zudem hat man Einstellungen der App überarbeitet und die VoiceOver-Unterstützung in der Heimnetzliste verbessert, wie man dem Tweet entnehmen kann. Alle Android-Nutzer können derweil die neue Version 2.12.10 der FritzApp WLAN beziehen. Verbessert wurden dabei laut AVM die Unterstützung von Wi-FI 6E und 7, die App-Einstellungen sowie Stabilität und Details.

https://twitter.com/AVM_DE/status/1671086729455980544

Daneben hat AVM in dieser Woche für verschiedene Fritz Repeater ein neues Labor-Update zur Verfügung gestellt. So steht für die Fritz Repeater 6000, 3000 AX und 1200 AX eine neue Version seit dem 19. Juni zur Verfügung. Hierzu führt AVM unter anderem Detail- und Stabilitätsverbesserungen sowie Detailkorrekturen bei den Einstellungen von individuellen Namen für die WLAN-Funknetze an.

Am 20. Juni folgte dann zusätzlich ein neues Labor-Update für die Fritz Repeater 3000, 2400 und 1200. Zu den behobenen Fehlern des Updates gehört für alle genannten Modelle etwa, dass die Datenschutzerklärung bei der Einrichtung im Offlinemodus jetzt abrufbar sein soll. Eine ausführliche Übersicht über die Neuerungen und Verbesserungen findet man auf der Seite des Anbieters.

