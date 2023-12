HD oder Full HD: Gibt es einen Unterschied?

Längst schon ist HD zum Standard für TV-Geräte geworden. Über UHD und 4K hinaus wurden bereits die nächsten Auflösungsstufen erklommen. Ist die Unterscheidung zwischen HD und Full HD da heute noch sinnvoll?

Es gab einmal Zeiten, da kamen die heimischen Röhren-Fernsehgeräte nicht einmal ansatzweise an die technischen Standards des Kinos heran. Doch mittlerweile schrauben sich die Auflösungen und die Pixeldichte auch im TV-Markt in immer schwindelerregendere Höhen. Heute sind nicht nur 8K und 16K, sondern sogar schon 32K technisch möglich, also eine Auflösung um die 30.000 x 17.000 Pixel (hier ist das menschliche Auge schon längst nicht mehr der Maßstab). Hat die Unterscheidung zwischen HD und Full HD in diesem Zusammenhang überhaupt noch eine Bedeutung?

Full HD als Werbestrategie

In heutigen Zeiten, wo die SD-Ausstrahlung schrittweise abgeschaltet wird, ist HD zum neuen Standard geworden. Nach SD (Standard Definition) und HD (High Definition) ist die nächsthöhere Auflösungsstufe logischerweise UHD (Ultra High Definition). Doch was soll dann bitte Full HD? Als vor einigen Jahren die ersten HDTV-Geräte auf den Markt kamen, überflügelten sie mit ihren 1280 x 720 Pixeln zwar locker die SD-Auflösung von 720 x 576 Pixeln, waren aber streng genommen nur halbes HD.

Erst eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln gilt es „echtes“ bzw. „volles“ HD, ist also sogenanntes Full HD. Man hätte natürlich gleich zu Beginn jene TV-Geräte, die erstmals mit 1280 x 720 Pixeln verkauft wurden, als „Half HD“ ausweisen können. Dass aus Marketing-Sicht „halbes HD“ keine attraktive Werbestrategie ist, leuchtet aber durchaus ein. Also ward im Folgenden das Label Full HD geboren, um den Kunden den nächstmöglichen Qualitätssprung zu „echtem“ HD zu verdeutlichen.

Full HD = HD

Mittlerweile sind 1920 x 1080 Pixel in vielen Bereichen zur neuen Norm geworden, ob bei TV-Geräten oder auch im Streaming-Bereich. Der früher gemachte Unterschied zwischen HD und Full HD kann heute daher in den meisten Fällen als obsolet gelten. Im Zweifelsfall hilft ein Blick auf die Angabe der Pixeldichte, um schnell festzustellen, ob es sich eben um 720p oder 1080p handelt.