NanoQLED-TV: Grundig belebt Premium-Linie wieder – Zattoo geschenkt

Anzeige

Die Premium-TV-Linie FineArts ist wieder da. Zur IFA 2023 präsentiert Grundig erstmals ein TV-Modell mit Quantum Dot-Technologie sowie 4K UHD. Beim Kauf gibt es den Streamingdienst Zattoo gratis obendrauf.

Anzeige

Von den späten 1980ern bis in die späten 2000er lief die FineArts-Linie von Grundig. Zur IFA 2023 bringt der Hersteller die Premium-TV-Linie zurück. Den Anfang macht das Modell Vision 8+ London CQA8490, das mit Quantum Dot-Technologie, 4K-Ultra-HD-Auflösung und 120 Hertz Bildwiederholfrequenz ausgestattet ist. Die ersten FineArts-Geräte sind mit Bilddiagonalen von 55 Zoll (999 Euro) und 65 Zoll (1.199 Euro) ab November 2023 verfügbar.

Brillante Bildqualität mit QLEDs und automatischer Lichtanpassung

Der Grundig Vision 8+ London CQA8490 ist der erste Grundig-TV mit Quantenpunkt-Leuchtdioden (QLEDs), die Farben brillant darstellen und tiefe Schwarzwerte sowie hohen Kontrast bieten. Die 4K-Ultra-HD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel) ermöglicht scharfe, detailreiche Bilder. Der Fernseher skaliert automatisch HD- und Full-HD-Inhalte hoch und deckt einen breiten Farbraum (Wide Color Gamut, WCG) ab. Er unterstützt HDR10+ und Dolby Vision IQ für ein exzellentes, kontrastreiches Bild in jeder Szene. Dolby Vision IQ passt die Helligkeit an die Raumlichtverhältnisse an.

Mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz bietet der Vision 8+ London CQA8490 ein flüssiges Seherlebnis, auch bei schnellen Kamerafahrten und Sportübertragungen. Die drei HDMI 2.1-Anschlüsse bieten Funktionen wie variable Bildwiederholrate (VRR) und den Auto Low Latency Mode (ALLM). Beide Features sind vor allem beim Gaming ein Vorteil, da sie Bildruckeln und Verzögerungen in der Signalübertragung verhindern.

Der Filmmaker Mode ermöglicht das unverfälschte Genießen von Filmen und Serien gemäß den Intentionen der Regisseure. Das bedeutet: keine Glättung von Bewegungen, Rauschunterdrückung, Nachschärfung oder Anpassung von Farben und Bildausschnitt.

Rundum-Sound und gratis Streaming

Vier ELAC-Lautsprecher mit 72 Watt RMS Leistung, darunter zwei Frontlautsprecher, bieten einen abgestimmten Sound. Die Google Assistant Sprachsteuerung erlaubt eine bequeme Steuerung. Mit der exklusiven Channel Editor App von Grundig können Sender individuell angepasst werden.

Beim Kauf des Grundig Vision 8+ London CQA8490 gibt es übrigens das Streaming-Angebot Zattoo Ultimate für zwei Monate gratis dazu. Das Angebot liefert über 150 TV-Sender live und zeitversetzt inklusive Live-Pausierung und Serienaufnahme. Es kostet an sich 13,99 Euro monatlich.

Auch interessant: QLED-TV: TCL 55C728 im Test.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: Grundig FineArts London: Grundig