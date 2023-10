Flexible DSL-Tarife – attraktive Angebote mit nur einem Monat Vertragslaufzeit

Anzeige

Zahlreiche Menschen haben einen sehr bewegten Alltag, der sich ständig verändert. Dementsprechend brauchen sie flexible Vertragslösungen für das heimische Internet. Mobilfunkanbieter treffen mit ihren Flex-Angeboten also genau den Zeitgeist.

Mit Highspeed surfen und bei Bedarf jeden Monat kündigen

Lange Vertragslaufzeiten passen einfach nicht zur Lebensrealität vieler Menschen. Immer mehr Personen arbeiten ortsunabhängig und verbringen aufgrund dessen gerne ein paar Monate im Jahr im Ausland oder besuchen Freunde und Verwandte, die irgendwo anders in Deutschland wohnen. Während dieser Zeit wollen sie natürlich keine Gebühren für einen Internettarif zahlen, den sie gerade gar nicht benötigen. Auch Studierende oder WG-Bewohner können von monatlich kündbaren Angeboten profitieren. Sie sind dann einfach nicht mehr so stark an einen bestimmten Wohnort gebunden. Häufiges Umziehen, ein Auslandssemester oder der Heimaturlaub während der Semesterferien stellen dann kein Problem dar.

Internetanbieter bieten jetzt Tarife, die vom ersten Tag an jeden Monat gekündigt werden können. Damit ist es also möglich, zwischendurch eine Weile zu pausieren. Auch der Wechsel zwischen verschiedenen Tarifen lässt sich ohne großen Aufwand bewerkstelligen.

Anzeige

Keine lange Vertragsbindung, aber viele Möglichkeiten

Die monatlich kündbaren Tarife lassen sich individuell an das eigene Surf-Verhalten anpassen. So sind sie mit verschiedenen Download- und Upload-Geschwindigkeiten erhältlich. Die Sparversion bietet maximal 50 Mbit/s im Download und 10 Mbit/s im Upload. Es geht aber auch deutlich schneller. Zum Beispiel können sich Kunden für einen DSL-Tarif ohne lange Vertragsbindung mit bis zu 250 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload entscheiden. Dabei handelt es sich stets um die maximal mögliche Übertragungsrate. Sie kann jedoch öfter unter dem höchsten Wert liegen. Kunden sollten sich deswegen im Zweifel immer für den nächstschnelleren Tarif entscheiden.

In DSL-Angeboten ist häufig eine Telefonflat inbegriffen, sodass diese nicht separat dazu gebucht werden muss. Das Internetpaket lässt sich bei Bedarf aber unter anderem mit einem Abo für die gängigen Streamingdienste ergänzen.

Verfügbarkeit überprüfen und online buchen

Die Flex-Optionen können Kunden ganz einfach online vergleichen. Nach einem Verfügbarkeitscheck werden die am Wohnort möglichen Tarife aufgelistet. Anschließend muss einfach nur das gewünschte Angebot ausgewählt werden. Jetzt können Extras hinzugefügt werden. Wenn kein eigener Router vorhanden ist, kann dieser bei der Bestellung mitgekauft oder gegen eine kleine monatliche Gebühr gemietet werden. Nachdem die Bestellung abgeschlossen worden ist, muss möglicherweise noch der Techniker vorbeikommen. Anschließend kann der Tarif ganz normal genutzt werden.

Der Wechsel in einen anderen Vertrag mit einer klassischen Vertragsbindung von 12 oder 24 Monaten ist später immer noch möglich. Sollte sich die Lebenssituation ein wenig gefestigt haben und keine ständigen Umzüge mehr anstehen, sind diese Tarife oftmals attraktiver. In den ersten sechs Monaten bieten einen Preisvorteil, der die Fixkosten zumindest ein bisschen entlastet.

Wofür sind Flex-Optionen geeignet?

Da Anbieter bei ihren flexibel buchbaren DSL-Tarifen ordentliche Bandbreiten bereitstellen, kommen sie für verschiedene Bedürfnisse infrage. Sie eignen sich unter anderem für die folgenden Tätigkeiten:

Gemütliches Surfen im Internet

Recherche für Haus- und Abschlussarbeiten

Videochats mit Freunden oder Kollegen

Online-Gaming über eine der gängigen Plattformen

Livestreaming im Internet

Streaming von Filmen und Serien

Je nachdem, was genau gemacht wird und wie viele Menschen die gleiche Leitung verwenden, sollten unterschiedliche Download- und Uploadraten gewählt werden. Wer vorhat, selbst live zu streamen, sollte auch den Upload berücksichtigen. Für das Streaming on demand ist hingegen eher der Download von Bedeutung.

Wie können die Flex-Angebote gekündigt werden?

Bei einem DSL-Tarif ohne lange Vertragsbindung ist es natürlich interessant zu wissen, wie denn eigentlich gekündigt wird. Das geht oft klassisch per Brief oder auf elektronischem Weg per E-Mail. Außerdem ist die unkomplizierte Kündigung direkt im Kundencenter im Bereich „Verträge“ möglich. Wer nicht kündigt, weil er weiterhin zufrieden mit dem Angebot ist, muss sich um nichts weiter kümmern. Der Tarif verlängert sich in diesem Fall einfach automatisch immer wieder um einen weiteren Monat.