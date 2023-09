RTL launcht neue Sport-App

Anzeige

RTL besitzt die durchaus attraktive und lukrative Domain „sport.de“, macht bisher aber nicht allzu viel daraus. Das soll sich nun ändern.

Sport.de soll nämlich die neue digitale Heimat der NFL werden. Pünktlich zum Start der American-Football-Saison in den Vereinigten Staaten erweitert RTL sein Angebot um eine sport.de App. Damit sollen NFL-Fans ein herausragendes Second Screen Erlebnis zur Begleitung ihrer Spiele, Teams und Live-Ergebnisse erhalten. Das neue Angebot wird in den kommenden Wochen kontinuierlich mit weiteren neuen Funktionalitäten zu Match- und Wettbewerbsstatistiken sowie Möglichkeiten zur Personalisierung ausgebaut.

RTL baut sport.de-App in kommenden Wochen noch weiter aus

Der Kölner Privatsender ist seit diesem Sommer deutscher Free-TV-Partner der NFL und nimmt dies zum Anlass seiner Sport-Internetpräsenz eine App zu spendieren, deren Fokus künftig auf American Football liegen soll. Foto: RTL

Darüber hinaus bietet das Angebot weiterhin natürlich auch die wichtigsten Nachrichten und Hintergrundinformationen aus der Welt des Sports – mit speziellem Fokus auf die TV-Rechte von RTL. Neben NFL erhalten Sportfans so auch Top-News und Hintergrundinfos, unter anderem zum Europapokal, der Fußball-Nationalmannschaft.

Aber auch weitere Wettbewerbe, die nicht bei RTL zu sehen sind, wie die Fußball-Bundesliga, die Formel 1, Biathlon, Tennis, Eishockey und weitere Sportarten sind Teil der Berichterstattung.

Die sport.de App wird in enger Abstimmung mit dem langjährigen Partner HEIM:SPIEL Medien produziert.