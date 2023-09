Wie Stockmedien die Medienlandschaft verändern

Anzeige

Stockmedien aller Art haben in den letzten Jahren einen enormen Einfluss auf die Medienlandschaft genommen und diese damit stark verändert. Beeinflusst haben Stockmedien die Medienlandschaft vor allem aufgrund ihrer Kosteneffizienz und der leichten Zugänglichkeit.

Die Art und Weise, wie visuelle Inhalte heute erstellt werden, hat sich durch die immer häufiger verwendeten Stockmedien so stark verändert, dass behauptet werden kann, dass sich die gesamte Medienlandschaft in einem Wandel befindet. In diesem Artikel wird nicht nur erklärt, was Stockmedien eigentlich sind und wie sie die Medienlandschaft verändert haben. Erläutert wird außerdem welche Vorteile und Nachteile Stockmedien haben.

Was sind Stockmedien?

Bei Stockmedien handelt es sich um Fotos, Illustrationen, Vektoren, Videos und Audios, die von Profis erstellt wurden. Genutzt werden vor allem Stock Bilder und Stock Videos, aber auch Stock Musik kommt immer häufiger zum Einsatz, da audiovisuelle Inhalte oft viel effektiver sind als rein visuelle Inhalte.

Erstellt werden die Medieninhalte von professionellen Fotografen, Videografen und Künstlern, die ihre eigene Bekanntheit und die Beliebtheit ihrer Aufnahmen erhöhen wollen. Die Profis verkaufen ihre Aufnahmen an sogenannte Stock-Agenturen, die dann den Vertrieb der Bilder, Videos und Audios übernehmen. Es kann also gesagt werden, dass es sich dabei um eine Win-win-Situation handelt, denn die Stock-Agenturen haben immer neue spektakuläre Aufnahmen im Angebot und die Künstler können ihre Bekanntheit erhöhen und werden auch entlohnt.

Genutzt werden können Stockmedien aller Art sowohl von Privatpersonen als auch von Influencern und Unternehmen. Wichtig zu wissen ist, dass es nicht nur kostenlose Stockmedien gibt, sondern auch Stockmedien, die erworben werden müssen. Zur Auswahl stehen Tausende Bilder, Videos und Audios zu allen Themen. Egal, ob Natur, Städte, Autos, Hobby, Arbeit, Tiere oder Reisen, es gibt wirklich für jedes Projekt passende Medieninhalte. Die verfügbaren Medien bieten viele Vorteile und sind zu einem wichtigen Bestandteil einer guten Marketingstrategie geworden, sodass immer mehr Menschen auf Stock Inhalte zugreifen und die Veränderung der Medienlandschaft damit weiter unterstützen.

So verändern Stockmedien die Medienlandschaft

Der Einfluss von Stockmedien auf die Medienlandschaft kann seit ein paar Jahren beobachtet werden. Die Tatsache, hochqualitative und lizenzfreie Medieninhalte verwenden zu können, macht es Privatpersonen, Freelancern und Unternehmen möglich, Inhalte schnell und kostengünstig zu erstellen. Das bedeutet, dass teure Aufnahmen für ein bestimmtes Projekt nicht mehr in Auftrag gegeben werden müssen, sondern günstige Aufnahmen für ganz unterschiedliche Projekte verwendet werden können. Dies beeinflusst natürlich auch den Wert von Medieninhalten und überdies auch die Medienvielfalt. Denn Stockmedien erweitern das Angebot um tausende Bilder, Videos und Audios, die jedem Anwender zur Verfügung stehen.

Möglich ist mit Stockmedien von der Erstellung von Social-Media-Posts bis hin zur Aufnahme eines Werbevideos für ein neues Produkt oder eine Dienstleistung alles und das zu erschwinglichen Kosten und mit nur wenigen Ressourcen. Damit sparen vor allem Unternehmen nicht nur Zeit und Geld, sondern können auch ihre Marketingstrategie flexibel gestalten und jederzeit optimieren. Insgesamt haben Stockmedien mit ihren Eigenschaften also die Medienlandschaft revolutioniert und werden zukünftig mit großer Wahrscheinlichkeit eine noch wichtigere Rolle spielen.

Die Vorteile von Stockmedien

Lizenzfreie Musik, Bilder und Videos sind nicht mehr wegzudenken und werden bei vielen Unternehmen bereits als fester Bestandteil in der Marketingstrategie bewertet. Sie bieten Unternehmen und Medienschaffenden die Gelegenheit, schnell und kostengünstig qualitative und atemberaubende Inhalte zu erstellen und sie in verschiedene Projekte einzubinden. Doch nicht nur der Kosten- und Zeitfaktor gehört zu den Vorteilen von Stockmedien, auch die große Auswahl ist sehr wichtig. Mit den verfügbaren Bildern, Videos und Audios können Anwender Inhalte erstellen, die perfekt auf ihre Zielgruppe ausgerichtet sind.

Überdies beeinflussen Stockmedien bei der richtigen Verwendung fast automatisch die Suchmaschinenoptimierung, sodass die Sichtbarkeit erhöht wird und die Medieninhalte schneller und effektiver gefunden werden. Was oft in den Hintergrund gerät, ist die Tatsache, dass auch kleine Unternehmen und Einzelunternehmer mit Stockmedien Zugriff auf professionelle Medieninhalte bekommen, die sonst möglicherweise unerschwinglich wären.

Die Nachteile von Stockmedien

Berücksichtigt werden müssen aber auch die Nachteile, die durch die Verwendung von Stockmedien entstehen können. Es ist wichtig, die verfügbaren Medieninhalte mit Sorgfalt und Bedacht einzusetzen. Bei Stockmedien handelt es sich nicht um Medien, auf die nur ein Käufer Zugriff hat. Das heißt, es könnte die Einzigartigkeit eines Profils bei Social-Media oder einer Webseite gefährdet werden, wenn Stockmedien verwendet werden, die bereits oft genutzt wurden.

Außerdem ist es immer wichtig, die Nutzungsbedingungen zu berücksichtigen und diese nicht zu verletzen. Dies ist manchmal jedoch nicht so leicht, da es unterschiedliche Richtlinien gibt. Bei der falschen oder alleinigen Verwendung von Stockmedien kann es zudem passieren, dass Freelancer oder Unternehmen als unrealistisch eingestuft werden und der gute Ruf verloren geht. Die richtige Nutzung ist daher von großer Bedeutung.