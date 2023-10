Prime Deal Days: 4K Philips Ambilight TVs zum Schnäppchen

Anzeige

Mehrere Philips-Fernseher mit Ambilight-Technologie und 4K-Qualität sind im Rahmen der Amazon Prime Deal Days jetzt stark reduziert verfügbar.

Das Ambilight TV-Modell PUS8508/12 von Philips in den Größen 65 Zoll, 55 Zoll, 50 Zoll und 43 Zoll ist zu den Amazon Prime Deal Days im Angebot. Das 65-Zoll-Gerät verzeichnet einen Rabatt von acht Prozent, kostet also 849 Euro statt 926,96 Euro (zum Angebot). Die 55-Zoll-Variante ist sogar 34 Prozent günstiger, kostet 659 Euro statt 999 Euro (zum Angebot). Das Modell in 50 Zoll schlägt mit einem Rabatt von 28 Prozent nun mit 649 Euro statt 899 Euro zu Buche (zum Angebot). Und die kleinste Option, 43 Zoll, kostet aktuell 509 Euro statt 799 Euro – also 36 Prozent günstiger (zum Angebot).

Philips Ambilight Fernseher für brillante Bildqualität und effektvolle Untermalung

Die Ambilight-Technologie ermöglicht sanfte Helligkeitswechsel und eine effektvolle Untermalung der Bildinhalte (Bild: Philips)

Die LED-Fernseher verfügen über 4K UHD-Qualität mit HDR10+ und 60 Hz. Dolby Vision sowie Dolby Atmos sollen für das perfekte TV-Erlebnis sorgen. KI-Sound soll zudem die Soundqualität verbessern. Die TV-Geräte haben zur Sprachsteuerung Google Assistant integriert, sind aber auch Alexa-kompatibel. HbbTV und diverse Streaming-Apps sind auch inbegriffen.

Das dreiseitige Ambilight soll sanfte Helligkeitswechsel ermöglichen und die Bildwiedergabe mit passenden Lichtfarben untermalen. Zudem kann sich das Licht an die Wandfarbe anpassen. Es gibt außerdem verschiedene Ambilight-Modi für unterschiedliche Anlässe.

