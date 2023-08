Sky: Komplett-Paket mit Netflix wieder im Angebot

Anzeige

Das Sky Komplett-Angebot inklusive Bundesliga, Netflix und Paramount+ gibt es aktuell zum Preisknaller.

Anzeige

Das Komplett-Angebot von Sky gibt es momentan für 40 Euro monatlich. Normalerweise kostet es 66,50 Euro. Für das Sparangebot müssen Kunden das Jahresabo abschließen. Nach der Mindestlaufzeit von 12 Monaten wird der Normalpreis fällig.

Sky Komplett enthält, wie der Name schon verrät, alle Sky Pakete: Entertainment Plus, Fußball-Bundesliga, Sport und Cinema inklusive Premium HD. Mit dem Komplett-Angebot lassen sich Filme und Live-Sport in Ultra HD / 4k genießen. Außerdem beinhaltet das Paket auch den Sky Q Receiver sowie die Sky Go-App für unterwegs.

Das sind die Pakete im Sky Komplett Angebot

Das Entertainment Plus Paket beinhaltet neben Sky Entertainment ein Netflix Basis-Abo und Sky Q. Im Cinema Paket sind Filme schon kurz nach dem Kino verfügbar. Außerdem ist der Streamingdienst Paramount+ inbegriffen. Sowohl das Abo von Netflix als auch von Paramount+ würden für sich genommen jeweils 7,99 Euro monatlich kosten.

Mit dem Sport Paket kommen Fans von Formel 1 und Fußball auf ihre Kosten. Das Paket ethält exklusiv alle Rennen der F1 live sowie alle Spiele des DFB-Pokals und der Premier League. Erstmals sind auch Spiele der FA Women’s League verfügbar. Mit dem Fußball Bundesliga Paket kommen unter anderem alle Samstagsspiele der Bundesliga live und exklusiv auf den heimischen Bildschirm.

Komplett-Paket immer wieder im Angebot

Dies ist nicht die erste Rabatt-Aktion dieser Art von Sky. Erst im Frühjahr hatte der Anbieter den Preis für sein Komplett-Paket ordentlich reduziert. Sicherlich wird auch das aktuelle Angebot nicht das letzte gewesen sein. DIGITAL FERNSEHEN informiert auch in Zukunft über vergleichbare Aktionen.

Bildquelle: SkyLogo-NEU: Sky Deutschland