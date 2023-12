Abos und Kosten der wichtigsten Streaming-Anbieter

Das Streaming boomt seit geraumer Zeit und stellt die moderne Art des Fernsehens dar. Die meisten deutschen Haushalte haben heutzutage einen Streaming-Dienst abonniert, manche sogar mehrere. Doch immer noch gibt es Menschen, die zum ersten Mal mit einem Streaming-Abo liebäugeln, manch andere wechseln zwischen verschiedenen Anbietern hin und her. Es lohnt sich auf jeden Fall, über die aktuellen Abo-Angebote und Kosten der beliebtesten Streaming-Anbieter informiert zu sein.

Netflix

Der amerikanische Streaming-Dienst Netflix bietet seinen Kunden eine breite Auswahl an überwiegend hochklassigen Serien und Filmen. Berühmte Eigenproduktionen wie der Film Roma oder die Serien „Bridgerton“ und „Stranger Things“ werden auf der ganzen Welt gefeiert. Laut den Netflix-Nutzer-Statistiken konsumieren mehr als 35 Millionen Deutsche über 14 Jahren das Streaming-Angebot mindestens einmal wöchentlich. Auch im dritten Quartal 2023 verzeichnete das Unternehmen steigende Nutzerzahlen – weltweit besitzen mittlerweile fast 250 Millionen Menschen ein Netflix-Abo.

Die Abonnement-Modelle des Branchenprimus sind häufigen Veränderungen unterworfen. Aktuell gibt es vier verschiedene Tarife: Das Basis-Abo mit Werbung ist für 4,99 Euro im Monat erhältlich und bietet die Möglichkeit, von einem Gerät aus auf alle Serien und Filme in HD-Videoqualität bis zu 720p zuzugreifen. Das Basis-Abo ohne Werbung gibt es für 7,99 Euro im Monat. Wer Filme und Serien in Full-HD-Qualität auf bis zu zwei Geräten schauen möchte, ist mit dem Standard-Abo für 12,99 Euro im Monat gut beraten. Ultimativen Streaming-Spaß in bester Qualität auf bis zu vier Geräten garantiert das Premium-Abo, das 17,99 pro Monat kostet. Und wie kann man bei Netflix bezahlen? Viele Nutzer verwenden hierfür eine Kreditkarte, auf die sie ein bestimmtes Guthaben aufladen, das sie für die Streaming-Kosten verwenden. Das stellt eine einfache, bequeme und sichere Zahlungsmethode dar. Den Nutzern stehen jedoch auch noch weitere Zahlungsmethoden wie das Lastschriftverfahren oder Paypal zur Auswahl.

Amazon Prime Video

Der zweite Platzhirsch auf dem deutschen Streaming-Markt ist Amazon Prime Video. Umfragen zufolge liegen der Streaming-Dienst von Amazon und Netflix bei der Beliebtheit der Verbraucher ziemlich gleichauf. Eine breite Auswahl an Filmen und Serien, darunter auch viele Eigenproduktionen, sowie verschiedene Themenkanäle und Sonderprogramme lassen mit einem Prime-Abo keine Langeweile aufkommen. Die Besonderheit dabei: Mit einem Amazon-Prime-Abo kann man nicht nur das Streaming-Angebot nutzen, sondern weitere Angebote wie Prime Music und Prime Reading. Außerdem profitieren Abonnenten von einem schnelleren Versand der bei Amazon erworbenen Produkte.

Die Kosten für ein Amazon-Prime-Abo sind überschaubarer als beim Konkurrenten Netflix, denn es gibt nur zwei Abo-Modelle. Das Monatsabo kostet aktuell 8,99 Euro und das Jahresabo ist für 89,90 Euro erhältlich. Durch den Abschluss eines Jahresabos kann man also rund 18 Euro sparen. Zu den akzeptierten Zahlungsmöglichkeiten gehören die Bezahlung per Kredit- und Debitkarte oder der Bankeinzug.

WOW (Sky Ticket)

Eine Vielzahl von Serien und Filme sowie hochklassige Sportveranstaltungen machen das Angebot von WOW aus. Die Abo-Modelle richten sich hier nach Interessenschwerpunkten. Serienjunkies ordern das Paket „WOW Serien“ mit hunderten Serien in HD-Qualität für 7,99 Euro im Monat. Wer zusätzlich auch noch gerne Filme schaut, ist mit dem Paket „WOW Filme und Serien“ gut beraten, das für 14,98 EUR im Monat gebucht werden kann. Für Sportfans gibt es „WOW Live-Sport“ für 24,99 EUR: Mit diesem Abo kann man u.a. Fußballspiele, US-Sport und die Formel 1 live in HD-Qualität mitverfolgen.

Weitere Streaming-Dienste

Zunehmender Beliebtheit erfreut sich Disney+, das seinen Abonnenten drei Tarife zur Auswahl stellt: Standard mit Werbung für 5,99 EUR monatlich; Standard ohne Werbung für 8,99 EUR monatlich und Premium für 11,99 EUR im Monat. Auch Magenta TV, Joyn Plus, Apple TV+ oder das brandneue Paramount+ sind Streaming-Dienste, deren Angebote sicherlich für den einen oder anderen interessant sind. Sportfans sollten sich das Streaming-Angebot von DAZN näher anschauen, mit dem sich u.a. viele Spiele der nordamerikanischen Football-Liga NFL live verfolgen lassen.