ProSieben Fun: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Damit auch Sie den Überblick behalten und kein Highlight mehr entgeht, stellt Ihnen DIGITAL FERNSEHEN in der Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Sender vor. Dieses Mal ist der US-Serien-Sender „ProSieben Fun“ an der Reihe.

Steckbrief

Name: ProSieben Fun

Sparte: Seriensender

Senderstart: 3. Mai 2012

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

ProSieben Fun ist ein von ProSiebenSat.1 Media betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt US-Serien. Dem geneigten ProSieben-Zuschauer dürfte das Programm von ProSieben Fun durchaus bekannt vorkommen: „How I Met Your Mother“, „The Big Bang Theory“, „Grey’s Anatomy“. Dazu gesellen sich alte Folgen von „talk talk talk“ und der „Bullyparade“. Im Spätabendprogramm gibt es z.B. die „ Late Late Show mit James Corden“ einen Tag nach der US-Ausstrahlung.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei ProSieben Fun

06:05 – talk talk talk

07:00 – bullyparade

07:25 – bullyparade

07:50 – Hot I Met Your Mother

08:10 – Hot I Met Your Mother

08:30 – Hot I Met Your Mother

08:55 – Speechless

09:20 – Speechless

09:40 – Anger Management

10:05 – Anger Management

10:25 – Fresh Off the Boat

10:50 – Fresh Off the Boat

11:15 – bullyparade

11:40 – bullyparade

12:10 – Archer

12:30 – Archer

12:55 – Bob’s Burgers

13:15 – Bob’s Burgers

13:40 – Family Guy

14:05 – Family Guy

14:25 – Family Guy

14:50 – Family Guy

15:15 – Archer

15:35 – Archer

16:00 – Bob’s Burgers

16:20 – Bob’s Burgers

16:45 – Family Guy

17:10 – Family Guy

17:30 – The Last Man on Earth

17:55 – The Last Man on Earth

18:20 – Hot I Met Your Mother

18:40 – Hot I Met Your Mother

19:05 – Hot I Met Your Mother

19:25 – Anger Management

19:50 – Anger Management

20:15 – Will & Grace

20:35 – Will & Grace

21:00 – The Big Bang Theory

21:20 – The Big Bang Theory

21:45 – The New Normal

22:05 – Speechless

22:30 – The Late Late Show with James Corden

23:10 – Saturday Night Live – Classics

00:00 – Will & Grace

00:20 – Will & Grace

00:40 – The Big Bang Theory

01:00 – The Big Bang Theory

01:20 – The New Normal

01:40 – Speechless

02:00 – Speechless

02:20 – Speechless

02:40 – How I Met Your Mother

03:00 – How I Met Your Mother

03:20 – How I Met Your Mother

03:40 – Anger Management

04:05 – Anger Management

04:25 – Archer

04:45 – Archer

05:05 – Bob’s Burgers

05:25 – Bob’s Burgers

05:45 – Bob’s Burgers

Empfang

Webseite: prosiebenfun.de

Satellit: –

Kabel: u.a. Vodafone, Unitymedia, Kabelkiosk

IPTV: 1&1, Telekom, Vodafone