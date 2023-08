WOW von Sky jetzt noch günstiger

Anzeige

Vor etwas mehr als einem Jahr ging die Streaming-Plattform WOW auf Sendung. Seither hat sich der Streamingdienst im Markt etabliert. Nun korrigiert Sky nochmal an den Preisen seiner Plattform und setzt ähnlich wie der Wettbewerb zukünftig auch auf ein werbegestütztes Modell.

Anzeige

Die WOW-Preise sind seit jeher fair. Serien oder aktuelle Filme für 9,99 Euro monatlich und dabei noch eine monatliche Kündigungsfrist geben keinen Anlass zur Kritik. Doch jetzt wird der Einstieg in die WOW-Welt noch günstiger. Seit Juni ist ein Basis-Abo verfügbar. Dieses wird zusätzlich mit Werbung finanziert. Zudem wurde die Option auf ein WOW-Premium-Upgrade, mit dem Abonnenten ihr Seherlebnis verbessern können, eingeführt. WOW Serien ist für 7,99 Euro und WOW Filme & Serien für 9,98 Euro im flexiblen Monatsabo erhältlich. Mit den ebenfalls neuen Sechs-Monats-Abos ohne Premium ist Streamen sogar noch günstiger: Sechs Monate Serien für 5,99 Euro, sechs Monate Filme & Serien für 7,98 Euro monatlich sind nahezu unschlagbar. Die neue Preisgestaltung bietet Streaming-Fans einen Preisnachlass von 20 bis 33 Prozent im Vergleich zu den bisherigen Preisen. Auch Sportfans können wählen zwischen zwei Live-Sport Basis-Abos: dem Monatsabo für 29,99 Euro und dem 12-Monatsabo für 24,99 Euro monatlich.

WOW-Premium macht Einschränkungen wett

Die Einschränkungen die das günstige Einstiegs-Abo mitbringt – neben der enthalten Werbung zählen die geringere Auflösung von nur 720p sowie die Beschränkung auf eine parallele Wiedergabe – kann jederzeit durch Buchung des neuen WOW Premium-Zusatzangebot zum Preis von fünf Euro pro Monat abgelegt werden. Nach Buchung dieser Option genießen WOW-Kunden das Streamen auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig, in Full HD, mit Dolby 5.1 Surround Sound und ohne Werbung. Bestandskunden werden automatisch auf WOW Premium upgegradet. Neukunden, die ein WOW Basis-Abo abschließen, erhalten WOW Premium sieben Tage zum Test kostenlos dazu.

WOW zeigt die größten Film-, Serien-, und Sport-Highlights

Der Streamingdienst WOW bietet auch weiterhin den Zugang zu zahlreichen Sky-Eigenproduktionen wie „Der Pass“ oder „Babylon Berlin“, hinzu kommen Produktionen von HBO, wie die 3. Staffel von „Warrior“ (Ab 12. August) und „Winning Time: Aufstieg der Lakers-Dynastie“ (2. Staffel seit 7. August). Entertainment-Fans erhalten zudem neueste Blockbuster-Filme kurz nach Kino. Im August zählen zu den Highlights „M3GAN“ (seit 4. August), „She Said“ (seit 5. August), „Prizefighter – Die Geburt des Boxens“ (seit 7. August), „Hui Buh und das Hexenschloss“ (ab 11. August), „Emergency Declaration – Der Todesflug“ (ab 12. August), „ 30 letzte Tage – Ein Cop dreht auf“ (ab 14. August) und viele weitere. Ein ganz besonderes Highlight in den kommenden zwei Monaten stellt zudem die Sonderprogrammierung Sky Cinema 007 dar. Vom 1. August bis 26. September sind alle James-Bond-Filme von „James Bond jagt Dr. No“ bis „Spectre“ rund um die Uhr auf Sky Cinema 007 zu sehen. Die Filme sind auch alle auf Abruf verfügbar.

Lesen Sie auch: Wow Basis und Premium: Ab sofort neue Tarife und Preise

Doch auch Sportfans kommen auf ihre Kosten. Dazu gehören alle Bundesligaspiele am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League sowie alle Rennen der Formel 1, bester US-Sport aus der NHL und Weltklasse-Tennis wie das legendäre Wimbledon-Turnier und die gesamte ATP-Tour. Ergänzt wird das Portfolio von aufregenden Dokumentationen. Sky Documentaries, Sky Crime und Sky Nature bieten hier eine Vielzahl interessanter Inhalte. Ab 21. August kann so beispielsweise die Staffeln 1 und 2 der neuen Naturdoku „Baby Tiere“ gesehen werden, gewiss ein Erlebnis für die ganze Familie.

WOWs Lineares TV bietet besondere Vorteile

WOW-Kunden haben gegenüber den klassischen Streaming-Kunden den Vorteil, dass sie sich auch hin und wieder komfortabel berieseln lassen können. Muss man sich bei klassischem Anbieten Abend für Abend entscheiden, welche Serie oder welchen Film man sehen will, kann man bei WOW zusätzlich auf lineare Serien und Filmkanäle zurückgreifen. Der Vorteil: Man bekommt im Programm eventuell auch das eine oder andere Highlight zu sehen, welches man selbst nicht aus dem Streaming-Angebot herausgefischt hätte. Zudem kann sich der Nutzer nach einem stressigen Tag einfach mal fallen lassen und aus einem der Programme je nach Stimmung auswählen. Auch Dokumentation- und Crime-Kanäle sind hier zu finden. Sky Nature zum Beispiel zeigt rund um die Uhr hochwertige Dokumentationen aus dem Tierreich und der Natur. Auf Sky Crime werden spannende True Crime Formate gezeigt und Sender wie Sky Krimi präsentieren zudem beliebte deutsche Krimiserien von gestern und heute. Natürlich ist das Live-Senderangebot beim Thema Sport unausweichlich, denn alle Sportsender sind auch linear verfügbar.

Neue Zugangsmöglichkeit zu WOW über den Browser

Zusätzlich zu WOW Premium führt WOW technische Neuigkeiten ein: War bislang für WOW der Download eines Players auf dem PC notwendig, können Kunden jetzt bequem direkt im Browser streamen. Des Weiteren dürfen sich Streamer über eine verbesserte Nutzeroberfläche freuen, die beispielsweise eine noch fortgeschrittenere Suchfunktion mit sich bringt. Zudem gibt es ab jetzt auch die Autoplay-Funktion. Dadurch wird automatisch die nächste Episode abgespielt, sobald die aktuelle beendet ist – so wird Binge-Watching noch komfortabler.

Weiterhin kann am Smartphone oder Tablet aber auch die WOW-App verwendet werden. In Kachelform werden die Highlights das verschiedene Genre präsentiert. Dazwischen immer wieder auch Empfehlungen, welche das System aufgrund der bereits geschauten Inhalte beim Streamingdienst herauspickt. Somit soll die Übersichtlichkeit und das Auffinden auch nicht so bekannter Inhalte erleichtert werden. Schließlich hat der Streaming-Nutzer keine Lust, Abend für Abend durch den riesigen Dschungel an Serien und Filmen zu scrollen, um das passende Abendprogramm zu finden. Wer aber weiß, was er will, für den geht’s ganz schnell, denn über die integrierte Suche, welche je nach Gerät auch über eine Spracheingabe erfolgen kann, ist der gesuchte Blockbuster oder die Serie, die der aktuellen Stimmung gerade entspricht, noch schnell aufzuspüren. Die integrierte Merkliste ermöglicht zudem Highlights, die man eventuell bei der Suche nach anderen Dingen auf der Oberfläche findet, für später zu sichern.

Nutzung von WOW auch am Großbild-TV

Doch auch für die Nutzung am klassischen TV-Gerät ist WOW konzipiert. Die Inhalte werden bei gebuchter Premium-Option in Full-HD übertragen. Via Apps an den TV-Geräten der Marken Samsung, Sony und LG sowie über das Betriebssystem Fire OS von Amazon und Roku OS (TCL, Metz Blue und Sharp) lassen sich TV-Geräte direkt versorgen. Auch auf immer mehr Android-TV-Geräten ist WOW als App verfügbar. Die Zugangsmöglichkeiten von WOW sind so groß wie nie, die Vielfalt an nutzbaren Geräten wächst stetig.

WOW sorgt für nahtlosen Übergang zwischen den Geräten

Natürlich ist den Machern von WOW bewusst, dass der TV-Genuss heute anders ist als noch zu Beginn des Jahrtausends. Fernsehen wird nicht nur stationär geschaut, sondern auch angesehen, wenn gerade einmal ein Zeitfenster im stressigen Alltag besteht, beispielsweise bei der Bus- und Bahnfahrt. So ist es nicht verwunderlich das WOW eine intelligente Plattform ist, die sich merkt, bis wohin geschaut wurde und die Wiedergabe dann auch an einem anderen Gerät genau an der Stelle fortsetzen kann. Wird eine Serie in der Bahn geschaut, beim Aussteigen dann unterbrochen, so kann jene am Abend ohne Sucherei direkt am TV-Gerät fortgesetzt werden.

Einfacherer Einstieg durch niedrige Preise

Mit der neuen Preisgestaltung vereinfacht WOW den Einstieg. Ab 7,99 Euro für hochkarätige Serien und aktuelle Blockbuster sind gute Preise. Gut dafür muss Werbung und eine geringere Auflösung hingenommen werden, aber wem das Angebot zusagt der kann dank der Premium-Option sein Abo jederzeit aufstocken.

Bildquelle: Wow Geräte: @Sky