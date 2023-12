Der Smart-TV von Panasonic TX-55LZW1004 im Test 2023

Panasonics LZW1004-OLED-TVs kommen ohne das beeindruckende Lautsprechersystem der LZW2004-Modelle auf den Markt und sind damit erste Anlaufstelle für Heimkino- und Gaming-Fans, die einen Flachbildfernseher um eine Soundbar oder ein Heimkino-Lautsprecherset ergänzen möchten. Lesen Sie mehr in unserem Panasonic TX-55LZW1004 Test 2023.

Besonders bei einer Wandanbringung stiehlt der LZW1004 dem LZW2004 optisch die Show: Panasonics LZW1004 trumpft mit einem minimalistischen Monitordesign auf, bei dem keine sichtbaren Lautsprecher das schlanke Bildschirmdesign aufblähen.

Panasonic TX-55LZW1004 im Test 2023

Zugleich ist der LZW1004 deutlich leichter, was gerade beim 65-Zoll-Modell eine Gewichtsersparnis von knapp 7 Kilogramm gegenüber dem LZW2004-Modell bedeutet.

Auch auf dem mitgelieferten Standfuß hinterlässt der LZW1004 eine schnörkellose Figur: Soundbars mit einer Höhe von knapp 6 Zentimetern finden unterhalb des TV-Bildschirms ihren Platz und das Display lässt sich drehen und damit optimal zum Sitzplatz ausrichten.

Panasonic TX-55LZW1004 im Test 2023

Im LZW1004 schlummert die OLED.EX-Paneltechnologie, was für eine bessere Effizienz, Leistung und Langzeitstabilität sorgen soll. Dennoch erreicht der LZW1004 als Master-OLED-Modell nicht ganz die Leistungen eines LZW2004, der mit Master OLED Pro beworben wird: Die höhere Spitzenhelligkeit und eine nochmals verbesserte Wärmeableitung bleibt Panasonics Spitzenmodellen mit dem integrierten Dolby-Atmos-Lautsprechersystem vorbehalten.

OLED-Panel mit BGRW-Subpixelanordnung: gleichzeitig leuchten maximal drei der vier Subpixel auf. Exzellente Kontrast- und Schwarzdarstellung, sehr gute Spitzenhelligkeit vor allem bei Weißlichtdetails. Weißflächen je nach Blickwinkel mit leichter Türkis- oder Violettfärbung. Lichtverteilung über selbstleuchtende OLED-Pixel gleichmäßig (ca. 90% Homogenität). Dezente Schatteneffekte und Pixelrauschen einzig in dunklen Graustufen erkennbar. Exzellente Bewegtbildschärfe, keine künstlichen Nachzieheffekte. Kontrastfilter: Reflexionen leicht diffus, sattes Schwarz bei Umgebungslicht. Einstrahlende Lichtquellen werden nur leicht gestreut, erscheinen aber violett verfärbt

Die LZN/X1509-OLEDs, die diese Lücke füllen (Design des LZW1004, aber mit Master-OLED-Pro-Leistung), sind ausschließlich als Fachhandelsmodelle verfügbar. Die LZW1004-Geräte werden hingegen von nahezu allen großen Anbietern im Verkauf angeboten und sind zu besonders attraktiven Marktpreisen erhältlich.

Der Panasonic TX-55LZW1004 präzise abgestimmt

Gerade für Heimkinofans ist eine optimal voreingestellte Farbbalance besonders wichtig und Panasonic zieht hier einmal mehr sämtliche Register: Egal ob SDR oder HDR, der LZW1004 zeigte auch bei besonders anspruchsvollen Farbmessungen eine ungeheuer präzise Grundabstimmung.

Die wichtigsten Streaming-Anbieter werden in 4K-, HDR10+ und Dolby-Vision-Qualität unterstützt. Einzig bei Apple TV+ kommt es zu leichten Einschränkungen (nur TV+ Streaming, kein Mediathekenzugriff). XXL-Twin-TV-Tuner-Ausstattung mit zahlreichen Empfangs-, Netzwerk-Streaming- und USB-Aufzeichnungsfunktionen. HD+ Freischaltung über App

Panasonic gelingt die Werksabstimmung sogar so gut, dass es im Normfall nicht ausreicht, eine automatisch ablaufende Bildkalibrierung durchlaufen zu lassen, in der Hoffnung, die minimalen Abweichungen beseitigen zu können. In unserem Test verschlimmbesserten sich manche Ergebnisse durch eine Autokalibrierung, sodass sich minimale Ungenauigkeiten am besten durch viel Zeit und Erfahrung mit den geeigneten Messinstrumenten manuell ausbügeln lassen.

Panasonics Bildvoreinstellungen sind derart präzise, dass eine einfache Autokalibrierung kaum ausreicht, um das Darstellungsniveau zu verbessern. Zwischenbildberechnung IFC mit guten Ergebnissen, Aussetzer sind im Ausnahmefall dennoch erkennbar. Bei seitlicher Betrachtung leicht dunkler und Farbtemperaturdrift

Gerade bei den umfangreichen Gamma- und Farbkorrekturmöglichkeiten ist jedoch Vorsicht geboten, denn Panasonics Grundabstimmung is so nah an der Leistungsgrenze des verbauten OLED.EX-Panels, dass zu starke manuelle Korrekturen verstärkte Banding-Artefakte hervorrufen können.

Für Einsteiger gedacht

Wer von den ganzen Profifeatures des LZW1004 nichts wissen möchte, kann den neutral voreingestellten Filmmaker-Modus genießen oder gar auf die AI-Voreinstellung zurückgreifen, die Einsteiger keinesfalls überfordern sollte.

Im Bypass-Modus werden 4K-HDR-Signale mit 120 Hz bei voller Detailqualität mit PS5, Xbox Series X oder PCs dargestellt. Geringer Input-Lag auf Gaming-Monitor-Niveau für eine exzellente Spielbarkeit. VRR-Funktion (auch Freesync und G-Sync) erfordert manuelle Aktivierung. Praktisches Gaming-OSD

Panasonic kombiniert eine sehr natürliche Bildabstimmung mit den Möglichkeiten eines Lichtsensorabgleichs: Die automatische Farbtemperaturanpassung können wir nicht vorbehaltlos empfehlen, doch die Helligkeitskorrektur ist unter Wohnzimmerbedingungen eine praktische Hilfe, um Filmbilder angemessen bei Umgebungslicht genießen zu können.

Mit Dolby-Vision-Quellen steht die praktische Dolby-Vision-IQ-Voreinstellung zur Auswahl und HDR10+ Signale profitieren durch den adaptiven Modus ebenfalls vom Lichtsensorabgleich. Gänzlich perfekt ist die Wiedergabe dunkler HDR-Inhalte bei Umgebungslicht aber noch nicht: Im Test war es notwendig, die Sichtbarkeit dunkler Bildbereiche über den gleichnamigen Bildregler manuell zu verstärken, um Details sichtbarer zu gestalten.

Anschlüsse für Wandmontage ausgelegt • keine Blenden für Anschlussbereich, Kabelführung am Gehäuse und am Standfuß • Stromkabel ca. 2,2 m • Wandhalterung Maße: 30 × 30 cm • Rahmenbreite: ca. 0,2 cm (ca. 0,8 cm bis Bild) • Displaydicke: ca. 0,5 cm (ca. 6 cm mit Gehäuse) • Displayhöhe Unterkante: ca. 6 cm • Standfußfläche: ca. 39 × 35 cm • Display drehbar: ja

Bei der nächsten TV-Generation dürfte Panasonic diese Funktion gern mit dem Lichtsensorabgleich verheiraten, denn mit dem LZW1004 kann es leicht passieren, dass Sie den besagten Regler bei Umgebungslicht hinzuschalten, in den Abendstunden aber wieder abschalten, um eine unnötige Aufhellung im dunklen Raum zu vermeiden. Dennoch ist der LZW1004 für TV, Filme, Serien und Games in SDR- und HDR-Qualität eine sichere Bank, denn Sie erleben hier eine realistische Abbildung des Eingangssignals mit zahlreichen Möglichkeiten, die Wiedergabe auf Wunsch aufzupeppen.

Mit dem Panasonic TX-55LZW1004 genießen Sie HDR- und SDR-Kinoquellen mit satten und zugleich natürlichen Farben. Obwohl die Spitzenhelligkeit ebenfalls überzeugt, fällt die Farblichtleistung bei stark gesättigten Farbtönen nur durchschnittlich aus, was sich im nicht optimalen Farbvolumen widerspiegelt

Panasonic spendiert dem LZW1004 eine optionale Farbsättigungserweiterung, die Hauttöne nicht unnatürlich bunt gestaltet und das Kontrastremastering verleiht flauen Videobildern mehr Nachdruck. Die beste Helligkeit erzielt der LZW1004 mit HDR-Quellen, wenngleich das OLED.EX-Panel nur bei Weißlichtinhalten die höchste Brillanz erreicht und Farben zwar außerordentlich satt, aber weniger leuchtstark erscheinen.

Panasonic erreicht in den Werkseinstellungen ein derart präzises und natürliches Farbdarstellungsniveau, dass eine Autokalibrierung kaum ausreicht, um die Bildqualität zu perfektionieren. Stattdessen sollten Sie Zeit für eine manuelle Kalibrierung einplanen, wenn Sie das gebotene Niveau übertreffen möchten

Mit SDR-Quellen sinkt die Spitzenhelligkeit deutlich, doch mit knapp 400 Nits liefert der LZW1004 auch im SDR-Modus genügend Helligkeit für helle Räume.

Luft nach oben besteht beim fehlenden Filter gegen Banding-Artefakte und die IFC-Zwischenbildberechnung ist auch im 24p-Filmmodus ohne Bildglättung nicht immer so stabil, wie wir es uns wünschen würden. Panasonics Bildvoreinstellungen scheinen zudem direkten Einfluss auf die Panelansteuerung zu nehmen, weshalb es im Test je nach Signal vorteilhaft war, von den Kinoeinstellungen beispielsweise in den Benutzermodus zu wechseln.

Gaming auf Monitor-Niveau mit Smart-TV von Panasonic

Panasonic präsentiert beim Druck auf die Home-Taste keinen vollflächigen Startbildschirm, sondern die wichtigsten Einstellungen und Apps werden elegant am unteren Bildschirmrand ins Bild gefahren. Der Gaming-Modus des LZW1004 überzeugt ebenfalls auf ganzer Linie. So lassen sich die präzisen Filmmaker-Mode-Voreinstellungen ganz einfach im Gaming-Modus nutzen, indem Sie in den Optionseinstellungen oder im Gaming-OSD (in den App-Einstellungen mit der MyApp-Taste verknüpfbar) die schnelle Eingabeverzögerung aktivieren.

Panasonic holt mit HDR-Quellen alles aus dem OLED.EX-Panel heraus, doch die Flächenhelligkeit sinkt im Vergleich zur Detailhelligkeit deutlich. HDR-Videosequenzen ohne Kontrastwechsel zeigten im Test keinen störenden Auto-Dimming-Effekt. Mit SDR-Quellen erreicht der Panasonic-TV knapp 400 Nits

Ein spezieller Modus für klassische 60-Hz-Signale minimiert den Input-Lag spürbar, während eine 120-Hz-Zuspielung, vorzugsweise in 4K-HDR-Qualität, die Eingabeverzögerung auf echtes PC-Monitorniveau drosselt. Dank des 4K-120-Hz-Bypass-Modus’ überzeugt auch die Bildqualität: Die volle 4K-Auflösung wird mit 120 Bildern pro Sekunde angezeigt und das HDR-Tonemapping fällt exzellent aus. Wünschenswert wäre lediglich die Option, 1 440p-PC-Signale zuspielen zu können und mit Dolby-Vision-Quellen setzt der LZW1004 bereits bei 60 Hz das Limit.

Der Panasonic TX-55LZW1004 besonders schnell?

Die flexible Anpassung der flink reagierenden und wenig aufdringlichen Benutzeroberfläche ist ein großer Pluspunkt: Mit dem LZW1004 können Sie genau jene Quellen, Apps und Bildvoreinstellungen in den Auswahlmenüs anzeigen, die Sie tatsächlich nutzen.

Zudem sind die wichtigsten Streaming-Anbieter per Direktwahltaste der Fernbedienung zugänglich und der MyApp-Taste können Sie eine eigene Wunschanwendung zuweisen.

TV-Empfang ohne Barrieren mit Panasonic

Der klassische TV-Empfang ist bei Panasonic immer noch ein wichtiges Kernthema und der LZW1004 ist mit Twin-Tunern für sämtliche Empfangswege und zwei CI-Slots bestückt. Einmal eingerichtet lassen sich klassische TV-Signale im Netzwerk an andere Geräte streamen und die Freischaltung verschlüsselter HD+ Inhalte gelingt bequem per App.

Die selbstleuchtenden OLED-Pixel werden über vier Subpixel (Rot, Grün, Blau und Weiß) angesteuert und die Weißlichthelligkeit fällt mit Abstand am höchsten aus. Bunte Farben leuchten matter, der Stromverbrauch steigt mit leuchtstarken Farben deutlicher an und temporäre Nachleuchteffekte sind häufiger erkennbar

Sogar USB-Aufzeichnungen (inklusive Senderwechsel) und Timeshift wird geboten. Mehr noch: Selbst ohne eine gängige TV-­Signalzuführung ermöglicht der LZW1004 einen Senderempfang mittels Internetverbindung, vorausgesetzt, Sie erwerben ein passendes Abo (z. B. Zattoo). Nicht selbstverständlich ist die Unterstützung der FAST-Channel-Angebote innerhalb der Joyn-App.

Optimale Schwarzdarstellung dank selbstleuchtender OLED-Pixel. Obwohl der Helligkeitsanstieg vergleichsweise homogen gelingt, sind dunkle HDR-Bildbereiche in helleren Räumen nicht optimal erkennbar. In diesem Fall ist ein manueller Abgleich notwendig (Einstellung „Sichtbarkeit dunkler Bereiche“)

Während die Tonqualität der integrierten Lautsprecher kaum der Rede wert ist, überzeugt das Zusammenspiel mit Soundbars und AV-Receivern, denn über den eARC-HDMI-Rückkanal lassen sich neben Dolby-Atmos-Signalen auch DTS:X-Tonspuren weiterleiten.

Einziger Schönheitsfehler: Wird der eARC-Anschluss für die Tonweiterleitung verwendet, steht nur noch ein vollwertiger HDMI-2.1-Eingang am Fernseher zu Verfügung (restliche Schnittstellen mit HDMI-2.0-Bandbreite).

Mehr Auswahl beim Panasonic TX-55LZW1004

Der Panasonic-Fernseher der LZW1004-Serie nehmen es mit jedem noch so leistungsstarken High-End-Fernseher oder -Monitor auf. Angesichts der eingeschränkten Verkaufsstrategie der LZN/X1509-Modelle und dem integrierten XXL-Lautsprechersystem der LZW2004-OLED-Geräte erscheinen die LZW1004-TVs wie der perfekte Kompromiss für Heimkino- und Gaming-Fans, die ein schnörkelloses Displaydesign und eine exzellente Bildqualität zum fairen Preis erwarten.

Das OLED-Display ermöglicht eine flimmerfreie Bilddarstellung und zeigt Bildbewegungen ohne künstliche Nachzieheffekte. Lediglich bei homogenen dunklen Graustufen nimmt die Unruhe bei der Pixelansteuerung zu. Optionale Schwarzbildeinblendung nur auf 60-Hz-Niveau, ansonsten tadellose 120-Hz-Qualität

Umso erstaunlicher ist, dass Panasonic die LZW1004-Modelle lediglich in den Bildgrößen 55 und 65 Zoll anbietet. Die LZW1004-Serie fliegt im Vergleich zu den zahlreichen LZW984-Modellen etwas unter dem Radar, was Sie aber nicht davon abhalten sollte, die LZW1004-TVs auf dem Wunschzettel zu notieren.

Panasonic TX-55LZW1004 im Quick Check

Gaming-Funktionen

4K in HDR mit bis zu 120 Hz (Bypass-Einstellung für 4K-120-Hz-Qualität),

Dolby Vision bis 60 Hz,

VRR,

Freesync Premium,

G-Sync kompatibel,

ALLM,

Input Lag: ca. 14 ms (60 Hz),

ca. 9 ms mit 60-Hz-Modus-Einstellung,

ca. 6 ms (120 Hz)

Tuner-Funktionen

Twin-Tuner für DVB-S/-C/-T,

Unicable-Support,

TV-IP-Empfang,

2 × CI,

Festplattenaufnahme über USB (Aufnahme und Senderwechsel oder zweifache Aufnahme),

Time-Shift,

HD-Plus-Freischaltung via App,

TV-Streaming im Netzwerk

Anschlüsse

4 × HDMI (HDMI 1&2: 4K 120 Hz HDR,

HDMI 3&4: 4K 60 Hz HDR),

1 × eARC (HDMI 2),

3 × USB,

1 × Netzwerk (oder WLAN),

1 × analog AV (Adapter),

1x digital optisch Audio,

1 × Kopfhörer (umschaltbar als Subwooferanschluss)

Streaming-Apps

Disney+,

Apple TV+ (ausschließlich Apple TV+ Abo-Streaming,

aber keine Mediathek oder Apple-TV-Einkäufe),

Netflix,

Amazon Video,

Youtube (inklusive AV1-Decoding),

DAZN,

Rakuten TV u. v. m.

Dieser Test erschien in der Ausgabe 02/2023 der DIGITAL FERNSEHEN. Dort finden Sie die Ergebnisse unseres elektrischen Panasonic TX-55LZW1004-Tests mit allen technischen Details, Auswertungen und unserem Testurteil. Auch als E-Paper zum Sofort-Download!

Text/Bilder: Autor: Christian Trozinski; Bilder: Auerbach Verlag

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.