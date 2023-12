OLED mit 65 Zoll: Panasonic TX-65MZW984 im Test

Panasonics 2023er-OLED-TV-Line-up ist breit gestaffelt: Während die MZ800-OLED-TVs jegliche HDMI-2.1-Gaming- und Twin-Tuner-Features vermissen lassen, lotet Panasonic mit dem Spitzenmodell MZW2004 die Leistungsgrenzen aus. Doch wo ordnet sich die MZW984-Reihe ein?

Mit dem MZW984 erhalten Sie 2023 den vermeintlich günstigsten Einstieg in ­Panasonics vollwertige OLED-TV-Klasse. Dies umfasst moderne HDMI-2.1-Gaming-Funktionen wie eine 4K-120-Hz-Unterstützung inklusive VRR-, Freesync- und G-Sync-Support. Insbesondere mit einer PS5, Xbox Series X oder einen PC erwartet Sie mit dem MZW984 eine bessere Wiedergabequalität, als es die OLED-TVs der MZ800-Reihe ermöglichen, die lediglich als 60-Hz-Geräte angeboten werden.

Die Fernbedienung des Panasonic TX-65MZW984

Auch für TV-Fans ist der MZW984 die bessere Wahl, denn Panasonics Twin-Tuner-System ist im MZW984 ebenso integriert wie zahlreiche TV-IP-Funktionen. Ob Sie den klassischen linearen TV-Empfang bevorzugen, mittels HD+ Internetfreischaltung von nützlichen Streaming-Funktionen profitieren oder auf Apps wie Zattoo zurückgreifen: Panasonic leitet Sie Schritt für Schritt zum gewünschten Ergebnis. Nur in einem Punkt ist der MZW984 dem MZ800 unterlegen, denn die App-Auswahl ist deutlich limitierter. Dennoch deckt Panasonic mit dem hauseigenen MyHomescreen-System wichtige Videoanbieter ab, wenngleich einige beliebte Dienste mit Abwesenheit glänzen.

Anschlüsse: 4 × HDMI (HDMI 1&2: 4K 120 Hz HDR, HDMI 3&4: 4K 60 Hz HDR), 1 × eARC (HDMI 2), 3 × USB, 1 × Netzwerk (oder WLAN), 1 × analog AV (Adapter), 1 × digital optisch Audio, 1 × Kopfhörer (umschaltbar als Subwooferanschluss)

Panasonics „echter“ OLED-Einstieg mit dem TX-65MZW984

Die Smart-TV- und Tuner-Ausstattung ist gleichwertig zu den MZ1500- und MZW2004-Modellen und der MZW984 bietet die gewohnt flexible und unaufdringliche MyHomescreen-Oberfläche, sodass sich Apps nicht in den Vordergrund spielen. Gegenüber dem MZ800 ist der MZW984 der bessere Fernseher: Panasonics vollwertige Bildsignalverarbeitung inklusive eines natürlichen Upscalings, einer originalgetreuen 24p-Filmdarstellung und einer 120-Hz-Bewegtbildschärfe lassen den MZW984 als Sieger hervorgehen.

Im Gegensatz zum Panasonic-OLED-TV MZ800, der ohne HDMI-2.1-Gaming-­Features auf den Markt kommt, sind im MZW984 sämtliche angesagten Funktionen integriert. Darunter eine 4K-120-Hz-VRR-Darstellung mit vorbildlicher HDR-Farb- und Tonemapping-Abstimmung

Wenn Sie erleben möchten, was einen Panasonic-Fernseher einzigartig macht, sollten Sie deshalb zum MZW984 greifen. An einen MZ1500 reicht der MZW984 allerdings nicht heran. Über kleinere Nachteile wie eine Fernbedienung und einen Standfuß im Kunststoff-Look lässt sich hinwegsehen, doch die fehlende Displaydrehung des MZW984 kann sich bereits als Nachteil gegenüber den MZ1500-Modellen erweisen. Klanglich enttäuschte der MZW984 im Test: Während der MZW2004 ein nach allen Seiten abstrahlendes Atmos-Lautsprechersystem spendiert bekommt, sind es beim MZ1500 immerhin noch direkt abstrahlende Stereolautsprecher inklusive einer Basstonverstärkung, die für einen angenehmen Klangeindruck sorgen. Im MZW984 sind dagegen leistungsschwächere und nach unten abstrahlende Lautsprecher integriert, die hörbar blechener erschallen. Eine Soundbar wird bei diesem Fernseher somit zum Pflichtprogramm.

Optimale Schwarzdarstellung dank selbstleuchtender OLED-Pixel. Testmodell mit Black-Crush nahe Tiefschwarz, insgesamt etwas träger Helligkeitsanstieg mit potentieller Unterbelichtung (vergleichbar zu MZ1500). Künstliche Aufhellung über Bildeinstellungen und Lichtsensorsteuerung möglich

Wie ist das Bild beim Panasonic TX-65MZW984?

Hinsichtlich der Bildhelligkeit muss sich der MZW984 dem MZ1500 ebenfalls geschlagen geben: Mit knapp 700 Nits im HDR-Modus, weniger als 400 Nits im SDR-Modus und einer Vollflächenhelligkeit von 150 Nits ist der MZW984 noch einmal erkennbar leuchtschwächer. Die eingeschränktere Maximalleistung macht sich auch bei der Energieaufnahme bemerkbar: Der MZW984 erreichte in 65 Zoll die Energieaufnahme des MZ1500 in 55 Zoll. Stellen Sie den MZW984 in einem hellen Raum neben das Spitzenmodell MZW2004, erscheinen die Qualitätsunterschiede noch dramatischer, denn Panasonics bester OLED-Fernseher des Jahres bekommt die neue MLA-Technik spendiert.

Während die Maximalleistung des MZW984 nicht an die MZ1500-Modelle heranreicht, ist die Farbabstimmung über jegliche Kritik erhaben: Selbst ohne aufwändige Farbkalibrierung erleben Sie SDR- und HDR-Quellen im Professional-, Filmmaker- und True-Game-Modus ohne störende Farbverfälschungen

Der MZW984 demonstriert hingegen das gewohnt hohe OLED-Qualitätsniveau, ohne von neuer OLED-Technik oder einem außergewöhnlichen Kontrastfilter zu profitieren. Gleichermaßen zeigt der MZW984 die bekannten OLED-Schwächen wie eine nicht verfärbungsfreie Weißdarstellung und vertikale Schatteneffekte in dunklen Bildbereichen. Im Vergleich mit LED-LCD-TVs der Mittel- und Einstiegsklasse erzielt der MZW984 dennoch die bessere Bildqualität. Unverständlich erschien zum Testzeitpunkt nur die Preis-Leistung, denn aufgrund einer Preisaktion für die MZ1500-Modelle wurden die MZW984-OLED-TVs zu höheren Preisen angeboten. Wir können den TX-65MZW984 deshalb noch nicht vorbehaltlos empfehlen, solange ein TX-65MZX1509 günstiger angeboten wird. Immerhin bietet Panasonic auch bei den MZW984-OLEDs eine 5-Jahres-Garantie und die weit verbreiteten Vertriebskanäle dürften in den nächsten Monaten dazu führen, dass die MZW984-Modelle im Preis nachgeben.

Satte Farben sind die große Stärke der OLED-Technologie, besonders leuchtstark erscheinen diese mit dem MZW984 jedoch nicht. Stattdessen stechen Weißlichtelemente und entsättigte helle Bildbereiche mit HDR-Quellen hervor. Statische bunte Einblendungen (Logos) können temporäre Schatteneffekte erzeugen

Fakten zum Panasonic TX-65MZW984

Preis: ca. 3 000 Euro • Bildgröße: 65 Zoll (auch erhältlich in 42, 48 und 55 Zoll) • Maße: 149 × 89 × 6 cm • Gewicht: 21 kg (17 kg ohne Standfuß) • Bauweise: OLED • Auflösung: 3 840 × 2 160 Bildpunkte • Stromverbrauch: ca. 35 – 300 Watt

Mit dem Panasonic MZW984 erleben Sie SDR- und HDR-Signale mit natürlichen und zugleich satten Farben. Lediglich bei der Farbhelligkeit setzt der OLED-Fernseher engere Grenzen als die leistungsstärkeren Spitzenmodelle, was zugleich das HDR-Farbvolumen einschränkt

Quick Check

Anschlüsse: 4 × HDMI (HDMI 1&2: 4K 120 Hz HDR, HDMI 3&4: 4K 60 Hz HDR), 1 × eARC (HDMI 2), 3 × USB, 1 × Netzwerk (oder WLAN), 1 × analog AV (Adapter), 1 × digital optisch Audio, 1 × Kopfhörer (umschaltbar als Subwooferanschluss)

4 × HDMI (HDMI 1&2: 4K 120 Hz HDR, HDMI 3&4: 4K 60 Hz HDR), 1 × eARC (HDMI 2), 3 × USB, 1 × Netzwerk (oder WLAN), 1 × analog AV (Adapter), 1 × digital optisch Audio, 1 × Kopfhörer (umschaltbar als Subwooferanschluss) Gaming-Funktionen: 4K in HDR mit bis zu 120 Hz (Bypass-Einstellung für 4K-120-Hz-Qualität), 1 440p-Support, Dolby Vision bis 60 Hz, HDR-Tonemapping abschaltbar, VRR, Freesync Premium, G-Sync kompatibel, ALLM, Input Lag: ca. 14 ms (60 Hz), ca. 9 ms mit 60-Hz-Modus-Einstellung, ca. 6 ms (120 Hz)

4K in HDR mit bis zu 120 Hz (Bypass-Einstellung für 4K-120-Hz-Qualität), 1 440p-Support, Dolby Vision bis 60 Hz, HDR-Tonemapping abschaltbar, VRR, Freesync Premium, G-Sync kompatibel, ALLM, Input Lag: ca. 14 ms (60 Hz), ca. 9 ms mit 60-Hz-Modus-Einstellung, ca. 6 ms (120 Hz) Tuner-Funktionen: Twin-Tuner für DVB-S/-C/-T, Unicable-Support, TV-IP-Empfang, 2 × CI, Festplattenaufnahme über USB (Aufnahme und Senderwechsel oder zweifache Aufnahme), Time-Shift, HD-Plus-Freischaltung via App, TV-Streaming im Netzwerk

Twin-Tuner für DVB-S/-C/-T, Unicable-Support, TV-IP-Empfang, 2 × CI, Festplattenaufnahme über USB (Aufnahme und Senderwechsel oder zweifache Aufnahme), Time-Shift, HD-Plus-Freischaltung via App, TV-Streaming im Netzwerk Streaming-Apps: Disney+, Apple TV+ (ausschließlich Apple TV+ Abo-Streaming, aber keine Mediathek oder Apple-TV-Einkäufe), Netflix, Amazon Video, Youtube (inklusive AV1-Decoding), Joyn, Zattoo, DAZN, Rakuten TV u. v. m.

Disney+, Apple TV+ (ausschließlich Apple TV+ Abo-Streaming, aber keine Mediathek oder Apple-TV-Einkäufe), Netflix, Amazon Video, Youtube (inklusive AV1-Decoding), Joyn, Zattoo, DAZN, Rakuten TV u. v. m. HDR- und Audio-Formate: HDR10, HDR10+ (Adaptive), HLG, Dolby Vision (IQ), Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS und DTS:X via eARC (Modus durchleiten), Mehrkanal-PCM, Bluetooth mit Dual-Audioübertragung (z. B. 2 × Kopfhörer)

Der MZW984 ist keinesfalls ein leuchtschwacher OLED-Fernseher, doch an die MZ1500-Modelle reicht die Leuchtstärke nicht heran. Mit HDR-Quellen sind im Filmmaker-Modus knapp 700 Nits zu erwarten, mit SDR-Quellen weniger als 400 Nits. Vollflächig sinkt die Leuchtstärke auf knapp 150 Nits