Xiaomi Fire TV L55M7-FVEU im Test 2023

Seit einiger Zeit setzt Xiaomi, der drittgrößte Smartphone-Anbieter der Welt, auch auf den Vertrieb von TV-Geräten. 2022er- Modelle der Marke setzen dabei auf die Fire-TV-Oberfläche. Wir haben uns das 55-Zoll-Modell Xiaomi Fire TV L55M7-FVEU genauer angeschaut.

Der TV-Gerätemarkt ist umkämpft. Neben der Bildqualität gehört auch der Funktionsumfang zu den wichtigsten Kriterien beim Fernsehkauf. Hinzu kommt der Preis. Mit dem Fire TV-Os und einem günstigen Preis von unter 500 Euro versucht Xiaomi beides.

Aufbau des Xiaomi Fire TVs

Innerhalb des Einstellungsmenüs lassen sich für sämtliche Funktionen Einstellungen treffen, auch die Alexa-Sprachsteuerung kann hier optimiert werden

Somit ist der Betrieb wahlweise an einem Kabelanschluss oder eben mit einer terrestrischen Zimmer- oder Außenantenne möglich. Das ist allerdings keine Besonderheit von Xiaomi, sondern auch bei anderen Herstellern gängige Praxis. Schließlich findet sich noch etwas versteckt ein CI-Plus-Einschub für entsprechende Module beispielsweise von HD Plus, Freenet-TV oder weiteren Anbietern aus dem Ausland. Der Xiaomi FireTV hat allerdings nur einen Einschub verbaut, sodass nicht zwei codierte Anbieter parallel genutzt werden können.

Einfache Inbetriebnahme des Smart-TVs von Xiaomi

Die Ersteinrichtung ist bei allen Fire-TV-Geräten ähnlich. Zuerst müssen die Sprache und das Land, in dem das Gerät betrieben werden soll, ausgewählt werden. Je nachdem, ob das Netzwerk kabelgebunden oder per WLAN integriert ist, muss dieses nun konfiguriert werden. Kabelgebundene Nutzer kommen direkt zum Amazon-Login, denn der Fire TV benötigt das Amazon-Konto, um seinen vollen Funktionsumfang nutzen zu können. Nach Auswahl des Benutzeraccounts können auch gleich beliebte Apps, darunter die Mediatheken von ARD und ZDF, Apps für VoD-Anbieter wie DAZN, aber auch ein Browser, heruntergeladen und installiert werden.

Die Fire-TV-Plattform ist bekannt für eine sehr breite App-Unterstützung, für nahezu alle in Deutschland verfügbaren Streamingdienste stehen Apps parat

Je nachdem, ob das Gerät über ein Netzwerkkabel oder WLAN betrieben wird, muss das entsprechende WLAN-Netzwerk noch eingerichtet werden. Dies geschieht über Eingabe des Netzwerk-Schlüssels mithilfe der Bildschirmtastatur. Anschließend wird der App-Download inklusive Installation der nützlichen Plugins im Hintergrund erledigt. Währenddessen kann der TV-Empfang eingerichtet werden.

Wir entscheiden uns im ersten Testteil für den Sat-Empfang und stellen fest, dass die Inbetriebnahme doch schneller erledigt ist als zunächst gedacht. Denn anstelle eines aufwendigen Kanalsuchlaufs wird eine ausgewählte Senderliste heruntergeladen. Nach knapp zehn Minuten ist der Fernseher komplett betriebsbereit. Wer bereits einen Fire-TV-Stick oder ein anderes Gerät mit dieser Oberfläche nutzt, bekommt nach Login ins Amazon-Konto auch sämtliche angelegte Benutzer (bis zu sechs Stück sind möglich) sowie die gesehenen Inhalte angezeigt.

Der Alltgasmodus des Xiaomi Fire TV L55M7-FVEU

Von der klassischen TV-Menüoberfläche ist wie bei allen Fire-TV-Modellen nicht mehr viel übrig. Man könnte denken, dass ein Fire-TV-Stick an das Gerät angeschlossen ist, wenn man sich die Menüs betrachtet. Dies ist aber nicht der Fall: Das Fire-TV-System befindet sich direkt im Fernsehgerät und wurde sogar noch um die TV-Funktionalität erweitert. Im Menüpunkt Live bekommt man die klassischen linearen TV-Kanäle dann zu Gesicht. Je nachdem, welcher Übertragungsweg bei der Einrichtung gewählt wurde, ist die Senderreihenfolge entsprechend umgesetzt. Die Sat-Senderliste überzeugt durch plausible Sendersortierung.

Über die bekannte Fire-TV-Oberfläche werden die favorisierten und zuletzt geschauten Inhalte angezeigt

ARD befindet sich auf dem ersten Programmplatz, gefolgt vom ZDF und den deutschen Privatsendern. Schnell wird deutlich, dass auch im TV-Betrieb die Fernbedienung des TV-Gerätes beiseitegelegt werden kann, denn es wird auch zuverlässig umgeschaltet, wenn ein Sprachbefehl erfolgt.

Noch etwas fällt auf: In der Senderliste sind nicht nur die via Satellit ausgestrahlten TV-Programme enthalten, sondern im Anschluss an die TV-Liste werden auch die abonnierten Amazon-Channels angefügt. Hinzu kommt, dass auch die Waipu-Channels, Zattoo-Sender und Joyn-Live-Inhalte je nach Wunsch und Abo in der Liste mit zur Verfügung stehen. Noch nicht optimal sind die Umschaltzeiten. Auch wenn nur zwischen zwei linearen Sat-Programmen gezappt wird, vergehen in der Regel bis zu drei Sekunden, bevor der Zuschauer das Bild des neuen Kanals zu Gesicht bekommt.

Positiv: Der Xiaomi Fire-TV kann mehrere klassische TV-Empfangswege parallel verarbeiten

Viel-Zapper müssen sich dabei stark in Geduld üben. Beim elektronischen Programmführer kommt eine Mehrkanalansicht zum Einsatz. Diese bietet für vier bis fünf Sender den Überblick und informiert im oberen Drittel detailgenau über eine Sendung. Eine Timer-Übernahme aus dem EPG heraus ist nicht vorgesehen. Über eine Aufnahmefonktion verfügt der FireTV nicht.

Im Fernsehmodus ist es jedoch möglich, HbbTV vollumfänglich zu nutzen. Sogar die neue Replay-Funktion der ARD, die erst ab der HbbTV-Version 2.0.1 angeboten wird, steht bereit. Die Ladezeiten für das Hybridangebot sind extrem schnell. HbbTV wird aber in der Regel nur über die klassischen Übertragungswege Satellit, Terrestrik oder Kabel angeboten, wodurch beispielsweise bei Das Erste HD über Waipu das Zusatzangebot nicht nutzbar ist.

Nutzung und der Xiaomi Fire TV

Einige Apps sind bereits vorinstalliert, weitere können schnell installiert werden. Für nahezu jeden Streamingdienst sind eigene Apps vorhanden. Die Streaming-Apps werden dabei meist kostenlos bereitgestellt. Wer spezielle Spiele oder kostenpflichtige Apps nutzen will, kann dies auch tun, wird allerdings vor dem Kauf noch einmal gesondert gefragt.

Verschlüsselte lineare TV-Signale können mit CI- oder CI-Plus-Modulen sichtbar gemacht werden, leider kann nur ein Modul parallel betrieben werden

Neben Apps für die VoD-Angebote von Netflix, AppleTV+, Discovery+, Disney+, Joyn oder RTL+ sind auch Apps für OTT-Dienste wie Magenta TV, Zattoo oder Waipu verfügbar. Sportfreunde dürfen sich über die WOW-App, DAZN oder Magenta Sport freuen. Somit kann Megasport mit dem Gerät vollumfänglich genutzt werden. Hinzu kommt ein großes Angebot an Apps für Mediatheken – egal ob für öffentlich-rechtliche Angebote oder Privatsender.

Wie gut ist die Sprachsteuerung des Xiaomi Fire TV?

Die Sprachsteuerung beim Xiaomi-Gerät geschieht über die Sprachsteuerung in der Fernbedienung. Dazu wird die Mikrofon-Taste auf dem Signalgeber gedrückt und in das darüber befindliche Mikrofon gesprochen. Ein Codewort ist dabei nicht nötig. Soll ein Senderwechsel erfolgen, genügt es beispielsweise, wenn die Anweisung „Wechsel auf das Erste HD“ eingesprochen wird.

Alexa, die Stimme im Hintergrund, bestätigt akustisch den Wunsch und führt den Befehl aus. Für den Senderwechsel werden so rund fünf Sekunden benötigt, etwas mehr als wenn der Senderwechsel über die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung erfolgt. Wer den Fernseher komplett ohne Fernbedienung nutzen möchte, kann dies auch tun, benötigt aber ein „Alexa“ Gerät wie den Echo Dot. Anders als beim Grundig-Fernseher ist dieser nämlich nicht integriert.

Diese Tuner bringt der Smart-TV von Xiaomi mit

Natürlich haben wir neben dem Sat-Tuner auch das Kombimodell DVB-T2 und Kabel im Test genauer betrachtet. Das Sat-Modul verarbeitet die DiSEqC-Protokolle 1.0 sowie 1.1. Drehanlagen werden aktuell nicht unterstützt. Neben dem klassischen Sat-Anschluss wird vom TV-Gerät auch Unicable unterstützt. Beim terrestrischen Digitalempfang kann über eine Zimmerantenne mit dem OK ODL 55750UV-TFB linear ferngesehen werden.

Die einzige Taste am TV-Gerät selbst ist mittig am unteren Rand zu finden und dient als Ein- und Ausschalter

Wie bei Fernsehern üblich, wird leider die für viele Antennen nötige 5-Volt- Spannungsversorgung nicht direkt vom Tuner bereitgestellt, sodass es von Nöten ist, diese von einer der USB-Schnittstellen abzugreifen. Die am Standort verfügbaren Programme werden beim Suchlauf zuverlässig gefunden.

Darüber hinaus listet der OLED-TV auch die Connect-Sender von Freenet mit auf. Diese lassen sich auch zuverlässig wiedergeben, wenn das Gerät mit dem Netzwerk und somit dem Internet verbunden ist. Die Kanalvielfalt wird somit deutlich erweitert. Beim Kabelempfang stellen wir keinerlei Schwächen fest. Der Suchlauf findet alle Sender innerhalb des Kabelnetzes zuverlässig und Zusatzanwendungen wie HbbTV sind uneingeschränkt nutzbar.

Bildqualität und der Xiaomi Fire TV L55M7-FVEU

Die Bildqualität des 55-Zoll-Displays überzeugt im TV-Betrieb. Dank HDR- und HLG-Unterstützung bietet das Display ein kontrastreiches Bild. Wer HLG nicht verwenden möchte, kann optional im Menü des Fernsehers die Option deaktivieren. Keine Probleme stellen wir zudem bei der 4K-Unterstptzung fest. Bietet ein Dienst – etwa Netflix oder Disney+ – Inhalte in 4K an, werden diese auch in optimaler Qualität wiedergegeben, sofern der Internetanschluss dafür ausreicht.

Trotz des Fire-TV-Betriebssystems spart Xiomi nicht an Schnittstellen. Vier HDMI-Anschlüsse bieten optimale Flexibilität, um DVD und Blu-Ray-Geräte, externe Receiver oder Streamingboxen anzuschließen

Die vier HDMI-Schnittstellen sind zudem alle für die hohe 4K-Bildauflösung geeignet. Der Klang ist wie bei vielen moderen TV-Geräten leider etwas schwach. Die zwölf Watt starken Stereolautsprecher können nur mäßig beim Film- und Musikgenuss überzeugen. Wir empfehlen daher eine Soundbar für das abendliche Filmvergnügen. Für den TV-Genuss zwischendurch ist der Klang allerdings durchaus ausreichend.

Fazit unseres Xiaomi Fire TV L55M7-FVEU-Tests

Für 499 Euro bietet der 55 Zoll große Xiaomi Fire TV eine Menge Technik. Anschlussseitig gibt es keinen Grund zur Kritik. Fire TV bietet zudem nahezu für jeden Dienst die passende App an. Die Bildqualität des LED-TVs überzeugt für seine Preisklasse. Wer einen günstigen Großbild-TV sucht und dazu keine Kompromisse beim Thema App-Unterstützung eingehen will, bekommt im Xiaomi Fire TV L55M7-FVEU eine gute Alternative.

Der im Xiaomi Fire TV L55M7-FVEU Quick Check

Hersteller: Xiaomi

Modell: F2 Fire TV 55‘‘

Preis (UVP): ab 499 Euro

Maße (B/H/T): 123 × 78 × 22 mm

Gewicht: 11,3 kg

Informationen: www.mi.com

Ausstattung:

Größe: 55 Zoll

Seitenverhältnis: 16:9

Auflösung: 3 840 × 2 160 Pixel

Anschlüsse:

4x HDMI

2x USB 2.0/USB 3.0

1x Dolby Digital Optisch

1x LAN/WLAN

1x HD-Plus (CI+)/Sky (CI+)

Festplatte, Größe: optional extern

HbbTV/SmartTV

Betrieb:

Speicherplätze: unbekannt

EPG-Darstellung Multikanal

Bootzeit/Umschaltzeit: 20 s/2,5 s

Software-Download Netzwerk

Stromverbrauch Betrieb/Standby: 92 W/0,4 W

Text/Bilder: Autor: Ricardo Petzhold; Bilder: Auerbachverlag; Xiaomi

