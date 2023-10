„Blade Runner“-Abend heute werbefrei im Free-TV

Anzeige

Mit „Blade Runner“ schuf Ridley Scott vor 40 Jahren ein düsteres Kino-Pendant zur operettenhaften „Star Wars“-Galaxie. Die Adaption der dystopischen Geschichte von Philip K. Dick sowie eine Doku zum Kultfilm und seinen Auswirkungen sind heute ohne Werbung im TV zu sehen.

Anzeige

Los Angeles in einem fiktiven Jahr 2019: schmutzig, düster und überbevölkert. Den Traum von einem besseren Leben sollen sogenannte Replikanten verwirklichen. Diese allein zur Erschließung ferner Planeten hergestellten künstlichen Menschen sind äußerlich von den natürlich geborenen nicht zu unterscheiden. Um eine potenzielle Bedrohung durch die körperlich und geistig überlegenen Replikanten auszuschließen, ist ihre Lebensdauer auf vier Jahre begrenzt und das Betreten der Erde ihrerseits untersagt. Im Falle eines Verstoßes sind spezielle Polizeibeamte zur Stelle, Blade Runner genannt – wie Rick Deckard, gespielt von Harrison Ford in dem dystopischen Klassiker aus dem Jahr 1982.

„Blade Runner“ und Doku zum Kult heute bei Arte

„Blade Runner“ (1982) zeichnet sich neben der spannenden Story durch seinen extravaganten, seinerzeit einzigartigen Look aus. So wurde er im Jahr 1983 für zwei Oscars in den Kategorien Beste Ausstattung und Beste visuelle Effekte nominiert. Im Jahr 2017 folgte die Fortsetzung „Blade Runner 2049“.

Arte zeigt „Blade Runner“ am heutigen 8. Oktober um 20.15 Uhr

Um 22.05 Uhr folgt die knapp einstündige Doku „Das Phänomen Blade Runner“

Text: Arte / Richard W. Schaber