Dyn startet Nachwuchsförderung: Abonnenten können entscheiden

Der Sport-Streamingdienst Dyn startet mit „Move Your Spot“ eine Initiative zur Sportler-Nachwuchsförderung. Die Dyn-Abonnenten sollen entscheiden können, wohin das Fördergeld fließt.

Die Sport-Streaming-Plattform Dyn hat ihre Initiative „Move Your Sport“ ausgerollt. Ein völlig neues Konzept der Sportförderung soll es werden. Dyn reicht zehn Prozent seiner gesamten Netto-Abo-Erlöse an die easyCredit BBL, LIQUI MOLY HBL, Volleyball Bundesliga, Tischtennis Bundesliga und Hockey-Bundesliga weiter. Voraussetzung ist, dass die Abonnenten entschieden haben, in welchen Sport ihr persönlicher Anteil fließen soll. Mehrkosten entstehen für die Abonnenten dadurch nicht. Bereits ein halbes Jahr nach Sendestart sollen die fünf nationalen Partnerligen die ersten Gelder in die Förderung des Kinder- und Jugendsports im Vereins-, Schul- und Kitabereich sowie in die Trainer- und Schiedsrichterausbildung investieren.

Wofür wird das Dyn-Fördergeld genutzt

Tischtennis-Fans können sich freuen: Bisher war diese Sportart im Fernsehen unterrepräsentiert. Dyn ändert dies und zeigt die Spiele der Tischtennis-Bundesliga und des TTBL-Pokals auf der Plattform

„Unser innovatives Konzept zielt auf eine langfristige und ganzheitliche Nachwuchsförderung“, sagte der CEO von Dyn Media, Marcel Wontorra. „Unserer nationalen Partnerligen entscheiden anhand ihrer Förderkonzepte, wofür sie die Mittel einsetzen, und sorgen so dafür, dass das Geld an der richtigen Stelle ankommt. Mit Move Your Sport erfüllen wir unsere Vision mit Leben, die positiven Werte des Sports in die Gesellschaft zu tragen.“

Stefan Holz, Geschäftsführer easyCredit BBL bekundet: „Die Mittel fließen direkt in Projekte, die Nachwuchsförderung mit sozialer Nachhaltigkeit verknüpfen, wie ‚Sport vernetzt‘ oder das von Dirk Nowitzki unterstützte ‚BasKIDball‘. Diese und weitere Initiativen können wir dank Move Your Sport noch besser unterstützen und ausweiten.“

Frank Bohmann, der Geschäftsführer LIQUI MOLY HBL meint von seiner Seite: „Einen großen Teil des Geldes verwenden wir dafür, den Einsatz von jungen in Deutschland ausgebildeten Spielern in der ersten und zweiten Liga zu honorieren. Auch setzen wir Mittel dafür ein, die Jugendtrainer-Ausbildung weiter zu reformieren und zu verbessern.“

Quelle: Dyn