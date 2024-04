Sony Bravia 2024: Neue Fernseher zeigen den Energieverbrauch an (DF-Tech)

Mit einer effizienteren Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung gelingt es Sony 2024, die Energieaufnahme mit den Bravia 7 und Bravia 9 QLED-LCDs deutlich zu reduzieren. Erstmals lassen sich diese Verbesserungen auch ohne weitere Hilfsmittel analysieren.

Die neuen Bravia-QLED-LCD-Fernseher erreichen eine um bis zu zwei Ränge verbesserte Energielabel-Zertifizierung, was in diesem Leistungssegment bislang kaum erreicht werden konnte. Dass Sonys Angaben der Realität entsprechen, zeigte der direkte Vergleich eines X95L und eines Bravia 9.

Bildquelle: Auerbach Verlag

Während sich ein 75X95L in einer dunklen Szene 83 Watt genehmigte, begnügte sich ein Bravia 9 in 75 Zoll mit 67 Watt. In unserem Test des 75X95L ermittelten wir bei maximaler vollflächiger Leuchtstärke eine Energieaufnahme von knapp 400 Watt. Der neue Bravia 9 könnte diesen Verbrauch auf weniger als 340 Watt reduzieren.

Sony Bravia Eco-Dashboard 2.0

Bildquelle: Sony

Eine echte Premiere ist im überarbeiteten Eco-Dashboard eingebettet. Sony hat die Übersicht aller Energiespareinstellungen nicht nur optimiert, sondern erstmals zeigt ein Fernseher ohne weitere Hilfsmittel den tatsächlichen Stromverbrauch an.

Mit den neuen Bravia-Fernsehern der Serien 7, 8 und 9 stehen nützliche Analysetools zur Verfügung, um die Energieaufnahme über einen längeren Zeitraum zu protokollieren (täglicher, wöchentlicher, monatlicher, jährlicher Verbrauch). Bislang war eine derart detaillierte Analyse der Energieaufnahme nur mit externen Hilfsmitteln möglich. Kleiner Schönheitsfehler: Die Anzeige der Energieaufnahme ist nur im Eco-Dashboard möglich und es gibt noch keine Möglichkeit, den Verbrauch über eine Overlayeinblendung im Praxisbetrieb direkt abzulesen.

Sony Sorplas

Bildquelle: Sony

Sony will nicht nur umfangreicher über die Energieaufnahme der Bravia-Fernseher informieren, sondern setzt bei der Produktion der Geräte zusätzlich auf nachhaltigere Lösungen. Mit den neuen Fernsehern und Soundbars steht die Reduzierung von reinen Plastikanteilen im Fokus. Es kommt verstärkt der recycelte Materialmix Sorplas (bis zu 65 Prozent) zum Einsatz, vor allem bei der Rückabdeckung der Bravia-Fernseher. Mittels Sorplas (Sustainable Oriented Recycled Plastic) soll der CO2-Ausstoß deutlich reduziert werden. Zugleich sollen die damit hergestellten Bauteile stabiler ausfallen.

Bildquelle: Sony

Die neue Fernbedienung der Bravia 7, 8 und 9 Modelle wird zu 80 Prozent aus recycelten Materialien hergestellt. Statt Batterien kommt ein interner Akku zum Einsatz, der über die USB-C-Schnittstelle aufgetankt wird. Beliebte Zusatzfunktionen wie beleuchtete Tasten bleiben auch 2024 erhalten. Ein USB-C-Kabel ist im Lieferumfang inbegriffen und die Fernbedienung lässt sich auch während des Aufladevorgangs verwenden. Eine kleine LED informiert über den Ladezustand. Die Ladezeit beträgt maximal 2 Stunden, während eine Aufladung eine Nutzungsdauer von mehreren Monaten erlaubt.