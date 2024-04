Telestar stellt Geschäftsbetrieb ein

Zum 31.12.2024 stellt die TELESTAR DIGITAL GmbH ihren Geschäftsbetrieb ein. Heute musste Geschäftsführer Frank Kirwel diese traurige Nachricht der Mitarbeiterschaft überbringen.

„Mit großen Bedauern geben wir bekannt, dass wir uns veranlasst sehen, den Betrieb der TELESTAR DIGITAL GmbH einzustellen“, so Kirwel in einem Statement, das www.digitalfernsehen.de vorliegt.

Nach sorgfältiger Abwägung und in Anbetracht der aktuellen Marktumstände sei dieser Entschluss unumgänglich gewesen.

Seit Gründung der TELESTAR DIGITAL GmbH habe man stets erfolgreich qualitativ hochwertige Produkte angeboten. Leider hätten sich die wirtschaftlichen Umstände in letzter Zeit so stark verändert, dass trotz aller Bemühungen keine nachhaltige Möglichkeit mehr bestünde, den Betrieb fortzuführen, so Kirwel weiter. Und: „Wir werden daher den Betrieb spätestens zum 31.12.2024 schließen. Bis dahin wird die vorhandene Ware abverkauft.“

Telestar schließt Betrieb zum 31.12.2024

Die Entscheidung sei dem Unternehmen nicht leicht gefallen, Kirwel bedankt sich ausdrücklich bei seinen treuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern.

Seit 1993 ist und war Telestar im Segment der Unterhaltungselektronik tätig und legte den Fokus dabei vor allem auf ein außerordentlich gutes Preis/Leistungsverhältnis.

Vom Unternehmenssitz in der Vulkaneifel aus vertrieb die zum Firmenverbund der Techniropa Holding gehörende TELESTAR DIGITAL GmbH unter anderem Radios der Marken Telestar Dira und Imperial Dabman sowie hochwertige Empfangstechnik für den digitalen Fernsehempfang via Satellit (DVB-S/S2), Kabel (DVB-C) oder Terrestrik (DVB-T/T2). Telestar Digitalreceiver der neuesten Generation wie der Telestar Diginova, Digistar oder digiHD gehörten hierbei ebenso zum Produktportfolio wie moderne Satellitenantennen, Verteil- und Einkabeltechnik, Sat-to-IP Server und weitere Empfangslösungen. Abgerundet wurde das Angebot durch ein umfangreiches Zubehörsortiment. Zudem übernahm die TELESTAR DIGITAL GmbH auch den Vertrieb von weiteren Marken über das eigene Händlernetz, z.B. Multifunktionsradios der Marke Revo.

Firmengründer Peter Lepper holte vor wenigen Jahren seine Unternehmen unter das Dach der Lepper Stiftung. Lepper starb im Januar, sein Vermächtnis wird in der Stiftung weitergeführt, zum Ende des Jahres dann aber ohne Telestar.

Nach Informationen dieses Newsdienstes sind von der Betriebsschließung über 30 Mitarbeiter betroffen.

Erst gestern musste www.digitalfernsehen.de über die Insolvenz von Wisi berichten.

Die TELESTAR DIGITAL GmbH fertigte wie Technisat seine Produkte auch in Deutschland: die Hardware und Software der Receiver wurden bis zur Serienreife in Deutschland entwickelt.